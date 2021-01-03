Не померти в пустелі: сьогодні стартує екстремальний ралі-рейд "Дакар"

Все, що вам потрібно знати про легендарну і надзвичайно небезпечну багатоденку

3 січня стартує найекстремальніше ралі в світі "Дакар". Вдруге поспіль багатоденка пройде на території Саудівської Аравії. Рік тому "Дакар" підтвердив звання одного з найбільш смертельних змагань у світі, а в 2021-му в ралі дебютує новий клас легендарних автомобілів. А тепер про все по порядку.

Гонка проходить у Саудівській Аравії, при чому тут Дакар?

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Перше в історії ралі Париж – Дакар відбулося в 1978 року. Дебютна гонка приходила по території Франції, Алжиру, Нігеру, Малі, Верхньої Вольти і Сенегалу. Засновником гонки став француз Тьєррі Сабін. Одного разу він загубився в лівійській пустелі, де від смерті його врятували місцеві туареги. Проте Тьєррі сподобалася така екстремальна пригода і зрештою він організував найвідоміше ралі в світі, де переможець отримує статуетку у вигляді туарега, на знак подяки своїм спасителям.

/ Фото: AFP

Згодом ралі витіснили з Європи і в засновників залишився тільки "Дакар". У 2008 році ралі "Дакар" мало стартувати в Лісабоні, але через терористичну загрозу за день до старту організатори змушені були вперше в історії скасувати гонку. Це стало переломним моментом в історії ралі, адже з наступного року багатоденка перебралася в Південну Америку.

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Наступні 10 років "Дакар" проходив на території Аргентини, Перу, Чилі, Болівії і Парагваю. І лише в минулому році гонка повернулася на Східну півкулю. Так до чого тут "Дакар", запитаєте ви? Це звичайний маркетинг, адже бренд "Дакар" – один з найвідоміших у світі.

Чому його називають одним з найнебезпечніших у світі?

А як ще ставитися до гонки, жертвою якої став навіть її засновник Тьєррі Сабін? Так-так, організатор "Дакара" сам загинув у 1986 році, коли його вертоліт зазнав катастрофи в умовах раптової піщаної бурі.

Загалом ралі "Дакар" забрало життя 73 гонщиків. У минулому році в пісках свою смерть знайшли два мотоциклісти – Едвін Стравер і Паулу Гонсалвеш. Пілоти двоколісних найчастіше ставали жертвами багатоденки. Трохи менше виявилося жертв серед глядачів.

Що чекає фанатів ралі-рейду цього року?

Цього року багатоденку відвідає рекордно мала з 1995 року кількість учасників – на старт вийдуть 266 мотоциклів, позашляховиків і вантажівок – сумарно 440 людей. На кількість учасників вплинула пандемія, адже гонщикам-любителям стало складно зібрати необхідний бюджет для поїздки. До речі, проведення "Дакара" і зовсім було під загрозою зриву, коли Саудівська Аравія закрила кордон у кінці 2020-го. Втім, учасників таки пустили в країну з умовою двотижневого карантину і поголовного тестування.

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Зате в 2021 році нас чекає нова категорія "Класика "Дакара". У ній братимуть участь автомобілі й вантажівки, випущені до 2000 року. Любителі класики зможуть знову побачити в справі легендарні авто. Ви тільки подивіться на цих красунь!

А українці на "Дакарі" є?

У багатоденці, що стартує, Україну представить лише штурман Дмитро Циро. Він входить до складу команди X-RAID TEAM російського пілота Володимира Васильєва. Цікаво, що в минулому році у Васильєва був інший український штурман – Віталій Євтехов. Правда, на третьому етапі їхній автомобіль згорів, і їм довелося знятися з "Дакара".

Проте Україна залишила свій слід у знаменитому ралі-рейді. Шість років поспіль нашу країну в ралі-рейді представляла команда Sixt Ukraine, засновником і пілотом якої був Вадим Нестерчук. Перший старт українці на "Дакарі" мали зробити в 2008 році, але той заїзд був скасований. Найкращий результат українці продемонстрували в 2013 році, коли посіли 10-те місце в категорії Т1.1 і 26-е в "абсолюті". У наступному році команда ставила завдання поліпшити результати, але під час підготовки до ралі "Шовковий шлях-2013" в Об'єднаних Арабських Еміратах 42-річний Вадим Нестерчук трагічно загинув у пустелі від теплового удару і зневоднення організму.

Ще один український слід в історії "Дакара" залишив Вадим Притуляк на прізвисько "Хохол". Проживши понад 20 років у Казахстані, колишній спецпризначенець ГРУ повернувся в Україну, а в 2011 році взяв участь у знаменитому ралі, поставивши перед собою мету – стати першим мотогонщиком із СНД, кому вдалося пройти всю дистанцію. І йому це вдалося! Пізніше Притуляк презентував власну книгу "Мій Дакар. Історія однієї гонки довжиною в життя...".

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Гаразд, що там з розкладом?

За день до цього відбулося фінальне тренування учасників, а вже сьогодні на них чекає 622-кілометрова гонка з Джидди в Бішу. Всього в "Дакарі-2021" 12 етапів. Організатори трохи змінили маршрут порівняно з минулим роком і обрізали швидкісні ділянки, де на перший план виходила потужність авто, а не майстерність водіїв. Традиційно учасники матимуть всього один день відпочинку.

Розклад ралі "Дакар-2021":

3 січня. 1-й етап. Джидда – Біша, 622 км (277 км)

4 січня. 2-й етап. Біша – Ваді-аль-Давасір, 685 км (457 км)

5 січня. 3-й етап. Ваді-аль-Давасір – Ваді-аль-Давасір, 630 км (403 км)

6 січня. 4-й етап. Ваді-аль-Давасір – Ер-Ріяд, 813 км (337 км)

7 січня. 5-й етап. Ер-Ріяд – Бурайда, 625 км (419 км)

8 січня. 6-й етап. Бурайда – Хаїль, 655 км (485 км)

9 січня. День відпочинку. Хаїль

10 січня. 7-й етап. Хаїль – Сакака, 737 км (471 км)

11 січня. 8-й етап. Сакаки – Неом, 709 км (375 км)

12 січня. 9-й етап. Неом, 579 км (465 км)

13 січня. 10-й етап. Неом – Аль-Ула, 583 км (342 км)

14 січня. 11-й етап. Аль-Ула – Янбу, 557 км (511 км)

15 січня. 12-й етап. Янбу – Джидда, 452 км (225 км)

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