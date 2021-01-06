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Скандал на "Дакарі": мотоцикліста заправили водою

6 січня, 18:11

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Організатори вже розпочали розслідування інциденту

На ралі "Дакар" в Саудівській Аравії стався перший скандал. Американський мотогонщик Ендрю Шорт змушений був знятися з багатоденки після незрозумілої поломки байка. На 273-му кілометрі Шорт заїхав на заправку, після чого мотоцикл заглух. Всі спроби завести транспорт виявилися невдалими.

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Американцеві довелося попросити допомоги у організаторів і на вертольоті він був доставлений в табір гонки. Уже на місці командні механіки оглянули мотоцикл і виявили в бензобаку воду. Коли її видалили і всередину залили паливо, мотоцикл завівся як ні в чому не бувало, повідомляє motorsport.

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Організатори вже розпочали розслідування, так як проблеми виникли ще у кількох учасників. Зазначається, що паливо на маршруті забезпечує місцевий офіційний постачальник в спеціальних цистернах.

Додамо, що команда Шорта просила повернути їх в гонку, проте організатори "Дакару" відповіли відмовою.

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мотоциклісти автоспорт раллі Дакар

Джерело: Сегодня|Спорт

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