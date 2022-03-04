Сина російського мільярдера виганяють із Формули-1

Команда Хаас відмовиться від співпраці з Микитою Мазепіним, місце російського пілота займе П'єтро Фіттіпальді

Мазепін прововів перший сезон в Ф-1

Світова спортивна спільнота не залишилася осторонь подій в Україні. Спочатку агресорів позбавили Гран-прі Росії у Формулі-1.

А тепер рашисти залишилися без свого представника у елітних автоперегонах.

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Російський пілот Микита Мазепін більше не виступатиме у Формулі-1 у складі команди Хаас.

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За інформацією Sky Deutschland, Хаас вирішив попрощатися з Мазепіним, а розрив контракту з титульним спонсором команди – компанією російського мільярдера Дмитра Мазепіна "Уралкалій" – є ймовірним.

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Місце Мазепіна у команді займе резервний пілот Хаас П'єтро Фіттіпальді. Він має виступити вже на передсезонних тестах у Бахрейні 10-12 березня. Офіційне підтвердження очікується найближчим часом, повідомляє XSport.

Микита Мазепін вболіває за Україну / Фото: Instagram

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