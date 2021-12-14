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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Льюїс Хемілтон втратив в Абу-Дабі п'ять мільйонів доларів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
14 грудня, 11:54
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Британський гонщик втратив солідні призові, програвши чемпіонський титул Максу Ферстаппену за менш ніж п'ять кілометрів до фінішу
Поразка Ферстаппену коштувала Хемілтону дуже дорого
Поразка Ферстаппену коштувала Хемілтону дуже дорого / Фото: Колаж: Сьогодні

Неймовірною розв'язкою закінчився сезон у Формулі-1. На останньому колі Гран-прі Абу-Дабі Макс Ферстаппен обігнав Льюїса Хемілтона і став чемпіоном.

Як пишуть британські ЗМІ, ця поразка коштувала Хемілтону майже 5 млн. доларів. Саме стільки Льюїс отримав би за завоювання рекордного, восьмого титулу в кар'єрі.

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Нагадаємо, що після гонки команда Мерседес подала два протести. Суперники звинуватили Ферстаппена у тому, що він порушив правила обгону після машини безпеки. А також запевняли, що порушено процедуру рестарту.

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Проте після розгляду, чемпіонський титул залишився у Макса Ферстаппена.

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