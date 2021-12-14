Льюїс Хемілтон втратив в Абу-Дабі п'ять мільйонів доларів

Неймовірною розв'язкою закінчився сезон у Формулі-1. На останньому колі Гран-прі Абу-Дабі Макс Ферстаппен обігнав Льюїса Хемілтона і став чемпіоном.
Як пишуть британські ЗМІ, ця поразка коштувала Хемілтону майже 5 млн. доларів. Саме стільки Льюїс отримав би за завоювання рекордного, восьмого титулу в кар'єрі.
Нагадаємо, що після гонки команда Мерседес подала два протести. Суперники звинуватили Ферстаппена у тому, що він порушив правила обгону після машини безпеки. А також запевняли, що порушено процедуру рестарту.
Далі по темі
Читайте також: Трагедія Шумахера, викрадення Фанхіо, "секс та Гітлер" Хілла: що трапилося з чемпіонами Формули-1
Проте після розгляду, чемпіонський титул залишився у Макса Ферстаппена.