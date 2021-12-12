Шалені 5 км! Макс Ферстаппен у чумовій гонці став чемпіоном Формули-1

Ніколас Латіфі у боротьбі з Міком Шумахером втрачає керування болідом і врізається у стіну. Машина безпеки виїжджає на трасу. Лідирує Льюїс Гамільтон, за ним Макс Ферстаппен...
Перед останньою гонкою чемпіонату обидва пілоти набрали абсолютно однакову кількість очок. Хто буде вище – той і чемпіон.
Рестарт за коло до фінішу! Макс має всього п'ять кілометрів, щоб обійти Гамільтона. Він іде ва-банк, атакує – і виходить вперед!
Далі по темі
Контратакує на прямій Гамільтон, але він не може пройти суперника! Макс лишається попереду!
Картатий прапор!
Усе!
Макс Ферстаппен – чемпіон світу!
Підсумковий залік чемпіонату 2021 року:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 395,5 очка
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 387,5
- Валттері Боттас (Мерседес) – 230
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 190
- Шарль Леклер (Феррарі) – 160
- Ландо Норріс (Макларен) – 160
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 164,5
- Даніель Ріккардо (Макларен) – 115
- П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – 108
- Фернандо Алонсо (Альпін) – 81
- Естебан Окон (Альпін) – 72
- Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 44
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 34
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 30
- Джордж Рассел (Вільямс) – 16
- Кімі Ряйкконен (Альфа Ромео) – 10
- Ніколас Латіфі (Вільямс) – 7
- Антоніо Джовінацці (Альфа Ромео) – 3