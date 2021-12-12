Шалені 5 км! Макс Ферстаппен у чумовій гонці став чемпіоном Формули-1

24-річний нідерландський гонщик на останньому колі випередив семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона і вперше в кар'єрі виграв чемпіонський трофей

Вирішальний момент сезону: чемпіонський фініш Ферстаппена / Фото: REUTERS

Ніколас Латіфі у боротьбі з Міком Шумахером втрачає керування болідом і врізається у стіну. Машина безпеки виїжджає на трасу. Лідирує Льюїс Гамільтон, за ним Макс Ферстаппен...

Перед останньою гонкою чемпіонату обидва пілоти набрали абсолютно однакову кількість очок. Хто буде вище – той і чемпіон.

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Рестарт за коло до фінішу! Макс має всього п'ять кілометрів, щоб обійти Гамільтона. Він іде ва-банк, атакує – і виходить вперед!

Контратакує на прямій Гамільтон, але він не може пройти суперника! Макс лишається попереду!

Картатий прапор!

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Усе!

Макс Ферстаппен – чемпіон світу!

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Підсумковий залік чемпіонату 2021 року: