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Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
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Динамо --
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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Страшна аварія у Формулі-1: від боліду залишилися лише запчастини

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 грудня, 00:11
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Під час другої практики Гран-прі Саудівської Аравії пілот Ferrari Шарль Леклер не впорався з керуванням машини
Аварія на трасі Гран-прі Саудівської Аравії
Аварія на трасі Гран-прі Саудівської Аравії / Фото: formula1.com

Передостанній етап Формули-1 пройде у Саудівській Аравії. У п'ятницю, 3 грудня, відбулися дві практики Гран-прі Саудівської Аравії на вуличній трасі у Джідді.

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Пілот Ferrari Шарль Леклер при проходженні зв'язки 22 – 23 поворотів не впорався з управлінням боліда. На великій швидкості він врізався у відбійник спочатку задньою частиною, а потім передньою.

Після цього заїзди зупинили червоними прапорами та більше не відновлювали.

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Одразу після аварії гонщика доправили до медичного центру траси, де медики не знайшли у нього жодних пошкоджень.

Машина Леклера постраждала набагато серйозніше. Поки невідомо, чи доведеться монегаському автогонщику отримувати штраф заради нового двигуна або коробки передач.

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Нагадаємо, що передостанній етап Формули-1 пройде у Саудовській Аравії, де Макс Ферстаппен має шанси взяти своє перше чемпіонство.

Розклад гран-прі Саудівської Аравії

4 грудня

Практика №3 – початок о 16:00
Кваліфікація – початок о 19.00

5 грудня

Гонки – початок о 19:30.

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