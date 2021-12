Страшна аварія у Формулі-1: від боліду залишилися лише запчастини

Передостанній етап Формули-1 пройде у Саудівській Аравії. У п'ятницю, 3 грудня, відбулися дві практики Гран-прі Саудівської Аравії на вуличній трасі у Джідді.

Пілот Ferrari Шарль Леклер при проходженні зв'язки 22 – 23 поворотів не впорався з управлінням боліда. На великій швидкості він врізався у відбійник спочатку задньою частиною, а потім передньою.

Після цього заїзди зупинили червоними прапорами та більше не відновлювали.

Одразу після аварії гонщика доправили до медичного центру траси, де медики не знайшли у нього жодних пошкоджень.

Машина Леклера постраждала набагато серйозніше. Поки невідомо, чи доведеться монегаському автогонщику отримувати штраф заради нового двигуна або коробки передач.

Нагадаємо, що передостанній етап Формули-1 пройде у Саудовській Аравії, де Макс Ферстаппен має шанси взяти своє перше чемпіонство.

Розклад гран-прі Саудівської Аравії

4 грудня

Практика №3 – початок о 16:00

Кваліфікація – початок о 19.00

5 грудня

Гонки – початок о 19:30.

The eye in the sky had the best view of the FP2 action #SaudiArabianGP#F1pic.twitter.com/vfzjpg9ua6