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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Китайський гонщик і резервіст Ред Булл: весь склад пілотів Формули-1 на сезон-2022

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
16 листопада, 13:26
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Стали відомі склади всіх команд Формули-1 на майбутній сезон
Формула-1
Формула-1 / Фото: formula1.com

Чотири команди Формули-1 розпочнуть 2022 рік із новими пілотами. Ми повідомляли, що Джордж Рассел перейшов до команди Мерседес на місце Валттері Боттаса, який вирушив до Альфа Ромео.

Джордж Рассел – новий пілот команди Мерседес
Джордж Рассел – новий пілот команди Мерседес / Фото: formula1.com

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У свою чергу, резервіст Ред Булл Алекс Албон замінить Рассела у Вільямсі. Чемпіон світу 2007 року Кімі Райкконен, який виступав за Альфа Ромео, завершить кар'єру.

/ Фото: AFP

Останні зміни стосувалися колективу Альфа Ромео. Укладання контракту між швейцарською командою та китайським пілотом Формули-2 Чжоу Гуаньюєм закрило останню вакансію у сезоні-2022 Формули-1. Цікаво, що Чжоу стане першим китайським пілотом Ф-1, який отримав місце як основний гонщик.

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Отже, стали відомі склади всіх команд Формули-1 на наступний сезон.

Команди увійдуть у 2022 рік із такими пілотами:

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  • Мерседес: Хемілтон, Рассел
  • Ред Бул: Ферстаппен, Перес
  • Феррарі: Леклер, Сайнс
  • Макларен: Норріс, Ріккардо
  • Альпін: Алонсо, Вікон
  • Альфа Таурі: Гаслі, Цунода
  • Астон Мартін: Феттель, Стролл
  • Вільямс: Латіфі, Албон
  • Альфа Ромео: Боттас, Чжоу
  • Хаас: Шумахер, Мазепін

Нещодавно ми розповідали, як чинний чемпіон світу Луїс Хемілтон обігнав Ферстаппена та героїчно виграв Гран-прі Бразилії.

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