Китайський гонщик і резервіст Ред Булл: весь склад пілотів Формули-1 на сезон-2022

Чотири команди Формули-1 розпочнуть 2022 рік із новими пілотами. Ми повідомляли, що Джордж Рассел перейшов до команди Мерседес на місце Валттері Боттаса, який вирушив до Альфа Ромео.

У свою чергу, резервіст Ред Булл Алекс Албон замінить Рассела у Вільямсі. Чемпіон світу 2007 року Кімі Райкконен, який виступав за Альфа Ромео, завершить кар'єру.

Останні зміни стосувалися колективу Альфа Ромео. Укладання контракту між швейцарською командою та китайським пілотом Формули-2 Чжоу Гуаньюєм закрило останню вакансію у сезоні-2022 Формули-1. Цікаво, що Чжоу стане першим китайським пілотом Ф-1, який отримав місце як основний гонщик.

