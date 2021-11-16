Китайський гонщик і резервіст Ред Булл: весь склад пілотів Формули-1 на сезон-2022

Стали відомі склади всіх команд Формули-1 на майбутній сезон

Формула-1 / Фото: formula1.com

Чотири команди Формули-1 розпочнуть 2022 рік із новими пілотами. Ми повідомляли, що Джордж Рассел перейшов до команди Мерседес на місце Валттері Боттаса, який вирушив до Альфа Ромео.

Джордж Рассел – новий пілот команди Мерседес / Фото: formula1.com

Реклама

У свою чергу, резервіст Ред Булл Алекс Албон замінить Рассела у Вільямсі. Чемпіон світу 2007 року Кімі Райкконен, який виступав за Альфа Ромео, завершить кар'єру.

/ Фото: AFP

Останні зміни стосувалися колективу Альфа Ромео. Укладання контракту між швейцарською командою та китайським пілотом Формули-2 Чжоу Гуаньюєм закрило останню вакансію у сезоні-2022 Формули-1. Цікаво, що Чжоу стане першим китайським пілотом Ф-1, який отримав місце як основний гонщик.

Реклама

BREAKING: Guanyu Zhou will race для Alfa Romeo в 2022, becoming China's first full-time #F1 driver pic.twitter.com/Fd3Zkwth6D - Formula 1 (@F1) November 16, 2021

Отже, стали відомі склади всіх команд Формули-1 на наступний сезон.

Команди увійдуть у 2022 рік із такими пілотами:

Реклама

Мерседес: Хемілтон, Рассел

Ред Бул: Ферстаппен, Перес

Феррарі: Леклер, Сайнс

Макларен: Норріс, Ріккардо

Альпін: Алонсо, Вікон

Альфа Таурі: Гаслі, Цунода

Астон Мартін: Феттель, Стролл

Вільямс: Латіфі, Албон

Альфа Ромео: Боттас, Чжоу

Хаас: Шумахер, Мазепін

Нещодавно ми розповідали, як чинний чемпіон світу Луїс Хемілтон обігнав Ферстаппена та героїчно виграв Гран-прі Бразилії.

Читайте також: