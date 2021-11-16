Китайський гонщик і резервіст Ред Булл: весь склад пілотів Формули-1 на сезон-2022

Чотири команди Формули-1 розпочнуть 2022 рік із новими пілотами. Ми повідомляли, що Джордж Рассел перейшов до команди Мерседес на місце Валттері Боттаса, який вирушив до Альфа Ромео.
У свою чергу, резервіст Ред Булл Алекс Албон замінить Рассела у Вільямсі. Чемпіон світу 2007 року Кімі Райкконен, який виступав за Альфа Ромео, завершить кар'єру.
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Останні зміни стосувалися колективу Альфа Ромео. Укладання контракту між швейцарською командою та китайським пілотом Формули-2 Чжоу Гуаньюєм закрило останню вакансію у сезоні-2022 Формули-1. Цікаво, що Чжоу стане першим китайським пілотом Ф-1, який отримав місце як основний гонщик.
BREAKING: Guanyu Zhou will race для Alfa Romeo в 2022, becoming China's first full-time #F1 driver pic.twitter.com/Fd3Zkwth6D- Formula 1 (@F1) November 16, 2021
Отже, стали відомі склади всіх команд Формули-1 на наступний сезон.
Команди увійдуть у 2022 рік із такими пілотами:
- Мерседес: Хемілтон, Рассел
- Ред Бул: Ферстаппен, Перес
- Феррарі: Леклер, Сайнс
- Макларен: Норріс, Ріккардо
- Альпін: Алонсо, Вікон
- Альфа Таурі: Гаслі, Цунода
- Астон Мартін: Феттель, Стролл
- Вільямс: Латіфі, Албон
- Альфа Ромео: Боттас, Чжоу
- Хаас: Шумахер, Мазепін
Нещодавно ми розповідали, як чинний чемпіон світу Луїс Хемілтон обігнав Ферстаппена та героїчно виграв Гран-прі Бразилії.
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