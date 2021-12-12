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Мерседес наїхав на Ферстаппена. У чемпіона намагаються відібрати титул

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
12 грудня, 19:20
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Команда Мерседес відправила до Міжнародної автомобільної федерації два протести після закінчення Гран-прі Абу-Дабі
Ферстаппен на сходинку вище від Хемілтона
Ферстаппен на сходинку вище від Хемілтона / Фото: REUTERS

За підсумками перегонів в ОАЕ чемпіоном Формули-1 став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який на останньому колі випередив Льюїса Хемілтона.

Перший протест Мерседеса відноситься до обгону Ферстаппеном Хемілтона за машиною безпеки.

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Другий протест вказує на можливе порушення процедури рестарту після режиму безпеки.

Мерседес вимагає переглянути підсумкову класифікацію. На фініші Хемілтон відстав від Ферстаппена на 2,256 секунди. А це означає, що у разі мінімального покарання – штрафу в 5 секунд – Макс втратить перемогу і титул перейде до Хемілтона.

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