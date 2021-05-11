Гонщиків "Дакар"-2022 відправлять виживати в найбільш спекотну пустелю світу

Став відомий маршрут наступного ралі Дакар-2022. Багатоденка пройде на півдні Саудівської Аравії на території однієї з найбільших і спекотних пустель світу

/ Фото: AFP

Організатори знаменитого ралі-рейду "Дакар" опублікували маршрут багатоденки на 2022 рік. Втретє поспіль "Дакар" прийме Саудівська Аравія.

Реклама

Читайте також: Пішов за допомогою в 50-градусну спеку і помер від спраги: українська надія "Дакара" загинув в пустелі ОАЕ

Екстремальне ралі стартує 2 січня і триватиме до 14 січня. Як і в минулому році, фініш багатоденки відбудеться в Джедді, а ось старт гонщики візьмуть у Хаїлі. Під час багатоденки учасникам доведеться подолати одну з найбільших і жарких пустель світу – Руб-ель-Халі або, як її ще називають, "порожня чверть".