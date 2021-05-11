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Гонщиків "Дакар"-2022 відправлять виживати в найбільш спекотну пустелю світу

11 травня, 23:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Став відомий маршрут наступного ралі Дакар-2022. Багатоденка пройде на півдні Саудівської Аравії на території однієї з найбільших і спекотних пустель світу

/ Фото: AFP

Організатори знаменитого ралі-рейду "Дакар" опублікували маршрут багатоденки на 2022 рік. Втретє поспіль "Дакар" прийме Саудівська Аравія.

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Екстремальне ралі стартує 2 січня і триватиме до 14 січня. Як і в минулому році, фініш багатоденки відбудеться в Джедді, а ось старт гонщики візьмуть у Хаїлі. Під час багатоденки учасникам доведеться подолати одну з найбільших і жарких пустель світу – Руб-ель-Халі або, як її ще називають, "порожня чверть".

"Щоб знайти нові виклики, маршрут 2022 року відбудеться в "порожній чверті", піщаній і загадковій. Оточені великими піщаними смугами і дюнами, фахівці в сідлі або за кермом зможуть насолодитися пейзажем за умови, що вони добре використовують свої навички навігації", – йдеться в анонсі багатоденки.

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