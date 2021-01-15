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Петерансель оновив рекорд по перемогам на "Дакарі", український штурман став шостим

15 січня, 18:57

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У класі вантажівок КамАЗу не знайшлося рівних

Знаменитий французький гонщик Стефан Петерансель в рекордний 14-й раз в кар'єрі став переможцем ралі-рейду "Дакар". За підсумками 12 етапів француз на 14 хвилин випередив катарського пілота Нассера Аль-Аттія. Третє місце з відставанням в годину дісталося Карлосу Сайнсу.

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Екіпаж з українським штурманом Дмитром Циро і російським пілотом Володимиром Васильєвим посів шосте місце в генералці, відставши від лідера на 3 години і 29 хвилин.

Петерансель є лише другим гонщиком в історії "Дакара", хто зумів перемогти в двох різних класах. Перші шість перемог француз завоював в класі мотоциклів, а всі наступні – на позашляховику.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

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У класі мотоциклів переможцем став Кевін Бенавідес, який випередив у генеральній класифікації Ріккі Брабека на 4 хвилини. Всього на 15 хвилин від першого місця відстав Сем Сандерленд. На жаль, виступ мотоциклістів на Дакарі затьмарений смертю одного з учасників. Французький гонщик П'єр Шерпен помер через кілька днів після аварії.

У класі вантажівок все передбачувано – перші три місця в підсумковому заліку застовпили за собою екіпажі КамАЗів. Перше місця дісталося Дмитру Сотникову, другим прийшов Антон Шибалов, третім – Айрат Мардеев.

Дакар-2021

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автоспорт раллі Дакар Стефан Петерансель
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