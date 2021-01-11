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Мотогонщик своїми руками латав в пустелі пробите колесо і "докульгав" другим

11 січня, 15:44

Олена Павлова Олена Павлова

Тобі Прайс влаштував погоню за лідером, незважаючи на поломку

Ралі-марафон "Дакар"-2021 наближається до свого завершення. Сьогодні учасники автоперегонів проїхали восьму спецділянку. І залишилося ще чотири. Справжня драма розгорнулася в заліку мотоциклів. Напередодні француз злетів з мотоцикла і знаходиться в комі. А сьогодні погоню за лідером з пробитим колесом влаштував Тобі Прайс.

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Тобі Прайс

Тобі Прайс / Фото: Reuters

Сьогоднішній етап виграв пілот "Хонди" Хосе Ігнасіо Корнехо Флорімо, який лідирує в загальному заліку. А його переслідувач Прайс до спецділянки поступався лише однією секундою. Але в дорозі дворазовий переможець "Дакара" пробив колесо. Австралійцю довелося самому вирішувати цю проблему і сяк-так залатати діру ремінцями і тканиною.

Прайс зміг фінішувати на етапі другим і програти Флорімо всього хвилину, хоча йому довелося самостійно накласти латочку на шину свого байка. Третім на етапі фінішував Ріккі Брабек. Він поступився майже трьома хвилини. А один з лідерів генеральної класифікації Ксав'є де Султре, що представляє Husqvarna, і зовсім зійшов з дистанції.

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Раніше ми писали, що мотогонщик зарився головою в пісок після падіння на "Дакарі".

Дакар-2021

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