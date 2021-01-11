Ще один учасник "Дакара" в комі: злетів із мотоцикла на швидкості 178 км/год

Французький мотогонщик П'єр Шерпен потрапив в аварію на сьомому етапі ралі-рейду Дакар-2021 і знаходиться в комі. 52-річний гонщик не впорався з керуванням на швидкості 178 км/год і терміново був доставлений в госпіталь.

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Там йому зробили операцію зі зменшення екстрадуральної гематоми між черепом і мозком, а потім помістили в штучну кому, повідомляє scorers.org. Шерпен, для якого нинішній "Дакар" був четвертим у кар'єрі, також отримав колапс легені і зламане ребро в результаті аварії.

Нагадаємо, що кілька днів тому інший мотоцикліст опинився в госпіталі після аварії. Сильний головний біль не дозволив Ашишу Раорану дістатися до фінішу.

А перед цим в аварію потрапив інший індійський гонщик Ч.Ш. Сантош. Інший мотоцикліст врятував йому життя, 15 хвилин роблячи реанімацію. Наразі Сантош перебуває в комі.

Дакар-2021

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