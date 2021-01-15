Ще одна жертва "Дакара": від травм помер французький гонщик

П'єр Шерпен отримав пошкодження голови на сьомому етапі і не вийшов з коми

Сьогодні в Саудівській Аравії закінчується черговий ралі-рейд "Дакар". На жаль, цього року не обійшлося без жертв. У п'ятницю стало відомо, що помер французький мотоцикліст П'єр Шерпен. 52-річний гонщик отримав травми після падіння на сьомому етапі 10 січня. З тих пір він перебував у комі, з якої так і не вийшов. Раніше ще один мотоцикліст на "Дакарі" виявився в шпиталі після аварії.

Реклама

Минулої неділі Шерпена виявили без свідомості на одній зі спецділянок. У лікарні у нього діагностували серйозну травму голови й провели операцію в нейрохірургічному відділенні. П'єр перебував у штучній комі, його стан залишався стабільним. Але вчора під час транспортування до шпиталю Лілля мотогонщик помер. Про це повідомила пресслужба "Дакара", висловивши співчуття.

П'єр Шерпен брав участь у найзнаменитішому й найскладнішому ралі четвертий раз.

Читайте також: Кров, зламана ключиця, розбитий ніс і блукання по пустелі на "Дакарі".

Дивіться сюжет про смерть мотоцикліста на "Дакарі" в минулому році:

Паулу Гонсалвеш загинув під час "Дакар"-2020

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама