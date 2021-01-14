Чемпіон світу з ралі потрапив в серйозну аварію, врізавшись у дерево

У неприємну ситуацію вчора потрапив семиразовий чемпіон світу з ралі Себастьян Ожьє. 37-річний французький гонщик і його штурман Жюльєн Інграссія на своїй машині Toyota пережили серйозну аварію під час практики. Серія тестів проходила на півдні Франції перед ралі Монте-Карло, яке відбудеться за тиждень.
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Про інцидент повідомило видання DirtFish.
Аварія з Ожьє сталася на високій швидкості – машина вилетіла з траси і врізалася в дерево, після чого неодноразово перекинулася. Очевидці були в шоці.
На щастя, обидва учасники події обійшлися без пошкоджень. І Себастьян, і Жюльєн самі вибралися з машини. Правда, спочатку у Інграссії були болі в спині, але на медогляді ніяких внутрішніх травм не виявили.
Незважаючи на те, що сталося, Ожьє не збирається пропускати старт чемпіонату світу наступного тижня.
Днями найкрутіший гонщик світу зійшов з "Дакара" з дивної причини.
Дивіться, як в аварію на ралі потрапив Такамото Кацута:
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