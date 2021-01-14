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Чемпион мира по ралли попал в серьезную аварию, врезавшись в дерево

14 января, 11:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Себастьян Ожье и его штурман отделались лишь незначительными ушибами

В неприятную ситуацию вчера попал семикратный чемпион мира по ралли Себастьян Ожье. 37-летний французский гонщик и его штурман Жюльен Инграссиа на своей машине Toyota пережили серьезную аварию во время практики. Серия тестов проходила на юге Франции перед ралли Монте-Карло, которое состоится через неделю.

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Об инциденте сообщило издание DirtFish.

Авария с Ожье произошла на высокой скорости – машина вылетела с трассы и врезалась в дерево, после чего не один раз перевернулась. Очевидцы были в шоке.

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К счастью, оба участника происшествия обошлись без повреждений. И Себастьян, и Жюльен сами выбрались из машины. Правда, сначала у Инграссии были боли в спине, но на медосмотре никаких внутренних травм не выявили.

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Несмотря на произошедшее, Ожье не собирается пропускать старт чемпионата мира на следующей неделе.

На днях самый крутой гонщик мира сошел с "Дакара" по странной причине.

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Смотрите, как в аварию на ралли попал Такамото Кацута:

Такамото Кацута попал в чудовищную аварию во время ралли Сардинии Видео: Reuters

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авария ралли автоспорт Себастьян Ожье
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