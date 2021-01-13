Автогонщик пережив вибух і показав свої обгорілі руки

В аварії у Грожана сильно постраждала ліва кисть, з якої сьогодні зняли пов'язку

Колишній пілот Формули-1 Ромен Грожан, який завершив кар'єру після жахливої аваріїна автодромі Бахрейну, показав, як виглядають його руки після опіків. 34-річний уродженець Женеви виклав фото кистей, а також свого щасливого кота Петруса в Twitter. Видно, що ліва рука постраждала набагато серйозніше.

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Сьогодні лікарі дозволили Грожану повністю зняти з рук всі медичні пов'язки. "У той день вас поцілував Бог. Радійте цьому", – писали в коментарях фоловери, маючи на увазі чудесний порятунок Ромена.

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Нагадаємо, що на Гран-прі Бахрейну Грожан врізався в бар'єрина швидкості 221 км/год. І якимось дивом 34-річний гонщик, який побував в епіцентрі вибуху, вижив, відбувшись опіками обох рук. В охопленій полум'ям машині він провів близько 20 секунд, але вогнестійкий комбінезон врятував йому життя.

Ромен зміг вибратися із застряглого в рейці безпеки кокпіта, після чого команда медичного автомобіля і маршали допомогли йому евакуюватися з небезпечної зони. Після виписки з лікарні Грожан повернувся на місце аварії в бинтахі подякував усім за самовідданість: "Спасибі, що врятували мені життя".

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Ромен Грожан / Фото: Instagram

Колишній пілот "Хааса" думав піти з Формули-1 у 2020 році, а аварія допомогла батькові трьох дітей остаточно утвердитися у своєму рішенні.

Дивіться сюжет про аварію і чудесний порятунок Грожана

Страшна аварія пілота "Хаас" Ромена Грожана Відео: Reuters

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