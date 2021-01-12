Не вистачило коліс! Найкрутіший гонщик світу зійшов з "Дакара" з дивної причини

Знаменитий французький автогонщик Себастьєн Льоб достроково припинив свої виступи на ралі-рейді "Дакар"-2021. Раніше ми писали, що мотогонщик зарився головою в пісок після падіння на "Дакарі".

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Під час восьмого етапу гонки в Саудівській Аравії Льоб зупинився після 81 кілометру через два проколт. Замінити колеса не вдалося, у екіпажу не було "запаски".

Справа в тому, що напередодні вантажівка підтримки, яка перевозила запчастини команди, пошкодила задню вісь і не змогла дістатися до бази. В результаті у Льоба просто не виявилося необхідної кількості запасних шин, щоб продовжити гонку.

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Себастьяну Льобу 46 років. Він найтитулованіший ралліст за всю історію, дев'ятиразовий чемпіон світу з ралі (2004-2012). Володар рекордів за кількістю перемог, очок, виграних спецділянок і подіумів в WRC. 27 травня 2009 роки за заслуги перед батьківщиною Себастьєн Льоб був зведений в лицарі ордена Почесного легіону.

Дакар-2021

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