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Полетів із дороги на швидкості 120 км/год: російський гонщик дивом не перекинувся

12 січня, 23:00

Олена Павлова Олена Павлова

Після зупинки Карякін у ту ж мить подзвонив своїм дітям

Російський пілот команди Snag Racing Сергій Карякін мало не вбився під час 9-го дня ралі-марафону "Дакар"-2021. На спецдільниці він зіткнувся з технічними проблемами і фактично втратив шанси на перемогу в загальному заліку в класі мотоусюдиходів. Раніше мотогонщик своїми руками латав у пустелі пробите колесоі "докульгав" другим.

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Мотоусюдихід Сергія Карякіна

Мотоусюдихід Сергія Карякіна / Фото: Instagram

"Ми на швидкості 120 км/год полетіли з дороги. Ледь не врізалися в дерево, дивом не перекинулися. Ну і, звісно, говорити про результат вже не можна. Про подіум та інше. Прикро, бо ми були б на другому місці після Контардо", – цитує Карякіна пресслужба його команди.

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Карякін також розповів, що під час зупинки подзвонив сім'ї, тому що знав, як вони переживали. "Діти запитали, чи фінішую я. Сказав їм, що обов'язково. Ми фінішували. Це дорожче за будь-які гроші – обіцянка, дана дітям", – підкреслив автогонщик.

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Ми також писали, що найкрутіший гонщик світу зійшов із "Дакара" з дивної причини.

Дакар-2021

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