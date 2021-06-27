Ферстаппен виграв Штирію і пішов у відрив від Гамільтона

В Австрії завершився черговий етап Формули-1. На автодромі "Ред Булл Ринг" відбувся Гран-прі Штирії, переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, якому напередодні не було рівних в кваліфікації. Друге місце посів гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон, а трійку найкращих замкнув його напарник Валттері Боттас.
Серхіо Перес, який представляє Ред Булл, в кінці ледь не наздогнав Боттаса, але йому трохи не вистачило до подіуму. В підсумку мексиканець став четвртим. П'ятим фінішував Ландо Норріс, який представляє Макларен.
Гран-прі Штирії. 27 червня
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 71 коло
- 2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +35,743
- 3. Валттері Боттас (Мерседес) +46,907
- 4. Серхіо Перес (Ред Булл) +47,434
- 5. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло
- 6. Карлос Сайнс (Феррарі) +1 коло
- 7. Шарль Леклер (Феррарі) +1 коло
- 8. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
- 9. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло
- 10. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло
- 11. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло
- 12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло
- 13. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло
- 14. Естебан Окон (Альпін) +1 коло
- 15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло
- 16. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола
- 17. Ніколас Латіфі (Вільямс) +3 кола
- 18. Микита Мазепин (Хаас) +3 кола
Зійшли
- Джордж Расселл (Вільямс)
- П'єр Гаслі (Альфа Таурі)
Читайте також: Прапор Росії – на вихід: в календарі Формули-1 зміни
Відзначимо, що в загальному заліку лідер Макс Ферстаппен відірвався від чинного чемпіона Льюїса Гамільтона вже на 18 балів.
Особистий залік
Кубок конструкторів