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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Ферстаппен виграв Штирію і пішов у відрив від Гамільтона

Олег Люлька Олег Люлька
27 червня, 17:56
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Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен впевнено переміг в Австрії, випередивши Льюїса Гамільтона на 36 секунд. У загальному заліку чемпіон відстає від Макса вже на 18 балів
Герой Гран-прі Штирії Макс Ферстаппен
Герой Гран-прі Штирії Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

В Австрії завершився черговий етап Формули-1. На автодромі "Ред Булл Ринг" відбувся Гран-прі Штирії, переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, якому напередодні не було рівних в кваліфікації. Друге місце посів гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон, а трійку найкращих замкнув його напарник Валттері Боттас.

Серхіо Перес, який представляє Ред Булл, в кінці ледь не наздогнав Боттаса, але йому трохи не вистачило до подіуму. В підсумку мексиканець став четвртим. П'ятим фінішував Ландо Норріс, який представляє Макларен.

Гран-прі Штирії. 27 червня

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 71 коло
  • 2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +35,743
  • 3. Валттері Боттас (Мерседес) +46,907
  • 4. Серхіо Перес (Ред Булл) +47,434
  • 5. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло
  • 6. Карлос Сайнс (Феррарі) +1 коло
  • 7. Шарль Леклер (Феррарі) +1 коло
  • 8. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
  • 9. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло
  • 10. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло
  • 11. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло
  • 12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло
  • 13. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло
  • 14. Естебан Окон (Альпін) +1 коло
  • 15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло
  • 16. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола
  • 17. Ніколас Латіфі (Вільямс) +3 кола
  • 18. Микита Мазепин (Хаас) +3 кола

Зійшли

  • Джордж Расселл (Вільямс)
  • П'єр Гаслі (Альфа Таурі)

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Відзначимо, що в загальному заліку лідер Макс Ферстаппен відірвався від чинного чемпіона Льюїса Гамільтона вже на 18 балів.

Особистий залік

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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