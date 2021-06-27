Ферстаппен виграв Штирію і пішов у відрив від Гамільтона

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен впевнено переміг в Австрії, випередивши Льюїса Гамільтона на 36 секунд. У загальному заліку чемпіон відстає від Макса вже на 18 балів

Герой Гран-прі Штирії Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

В Австрії завершився черговий етап Формули-1. На автодромі "Ред Булл Ринг" відбувся Гран-прі Штирії, переможцем гонки став пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, якому напередодні не було рівних в кваліфікації. Друге місце посів гонщик Мерседеса Льюїс Гамільтон, а трійку найкращих замкнув його напарник Валттері Боттас.

Серхіо Перес, який представляє Ред Булл, в кінці ледь не наздогнав Боттаса, але йому трохи не вистачило до подіуму. В підсумку мексиканець став четвртим. П'ятим фінішував Ландо Норріс, який представляє Макларен.

Гран-прі Штирії. 27 червня

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 71 коло

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +35,743

3. Валттері Боттас (Мерседес) +46,907

4. Серхіо Перес (Ред Булл) +47,434

5. Ландо Норріс (Макларен) +1 коло

6. Карлос Сайнс (Феррарі) +1 коло

7. Шарль Леклер (Феррарі) +1 коло

8. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1 коло

9. Фернандо Алонсо (Альпін) +1 коло

10. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1 коло

11. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло

12. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1 коло

13. Даніель Ріккардо (Макларен) +1 коло

14. Естебан Окон (Альпін) +1 коло

15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло

16. Мік Шумахер (Хаас) +2 кола

17. Ніколас Латіфі (Вільямс) +3 кола

18. Микита Мазепин (Хаас) +3 кола

Зійшли

Джордж Расселл (Вільямс)

П'єр Гаслі (Альфа Таурі)

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Відзначимо, що в загальному заліку лідер Макс Ферстаппен відірвався від чинного чемпіона Льюїса Гамільтона вже на 18 балів.

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