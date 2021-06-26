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Уельс --
Данія --
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Італія --
Австрія --
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Нідерланди --
Чехія --
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Бельгія --
Португалія --
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Іспанія --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Ферстаппен виграв кваліфікацію Штирії, Боттаса оштрафували

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 червня, 17:43
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Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен завоював поул-позицію, а гонщика Мерседеса Валттері Боттаса покарали за небезпечний розворот на піт-лейн
Пілот Ред Буллу стартує першим
Пілот Ред Буллу стартує першим / Фото: AFP

У Шпільберзі завершилася кваліфікація етапу Формули-1 Гран-прі Штирії. За її підсумками поул-позицію завоював пілот Ред Булла Макс Ферстаппен.

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Другий результат показав Валттері Боттас з Мерседеса, третім став діючий чемпіон Льюїс Хемілтон.

Однак з першого ряду стартової решітки поїдуть Ферстаппен і Хемілтон, а Боттас стартуватиме лише п'ятим після штрафу в три позиції за інцидент на другому тренуванні.

Боттас був покараний за розворот на піт-лейн під час другої вільної практики. Гонщик не впорався з керуванням болідом після того, як виїхав з піт-стопа. У підсумку він проїхав поруч з групою механіків Макларена. Стюарди порахували, що цей епізод був потенційно небезпечним.

Результати кваліфікації Гран-прі Штирії

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.03,841
2. Валттері Боттас (Мерседес) – +0,194
3. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +0,226
4. Ландо Норріс (Макларен) – +0,279
5. Серхіо Перес (Ред Булл) – +0,327
6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +0,395
7. Шарль Леклер (Феррарі) – +0,631
8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +0,673
9. Фернандо Алонсо (Альпін) – +0,733
10. Ленс Стролла (Астон Мартін) – +0,867

Не пройшли в третій сегмент:

11. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.04,671
12. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.04,800
13. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.04,808
14. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.04,875
15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1.04,913

Не пройшли в другий сегмент:

16. Ніколас Латіфа (Вільямс) – 1.05,175
17. Естебан Вікон (Альпін) – 1.05,217
18. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.05,429
19. Мік Шумахер (Хаас) – 1.06,041
20. Микита Мазепин (Хаас) – 1.06,192

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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