Ферстаппен виграв кваліфікацію Штирії, Боттаса оштрафували

Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен завоював поул-позицію, а гонщика Мерседеса Валттері Боттаса покарали за небезпечний розворот на піт-лейн

Пілот Ред Буллу стартує першим / Фото: AFP

У Шпільберзі завершилася кваліфікація етапу Формули-1 Гран-прі Штирії. За її підсумками поул-позицію завоював пілот Ред Булла Макс Ферстаппен.

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Другий результат показав Валттері Боттас з Мерседеса, третім став діючий чемпіон Льюїс Хемілтон.

Однак з першого ряду стартової решітки поїдуть Ферстаппен і Хемілтон, а Боттас стартуватиме лише п'ятим після штрафу в три позиції за інцидент на другому тренуванні.

Боттас був покараний за розворот на піт-лейн під час другої вільної практики. Гонщик не впорався з керуванням болідом після того, як виїхав з піт-стопа. У підсумку він проїхав поруч з групою механіків Макларена. Стюарди порахували, що цей епізод був потенційно небезпечним.

Результати кваліфікації Гран-прі Штирії

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.03,841

2. Валттері Боттас (Мерседес) – +0,194

3. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +0,226

4. Ландо Норріс (Макларен) – +0,279

5. Серхіо Перес (Ред Булл) – +0,327

6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +0,395

7. Шарль Леклер (Феррарі) – +0,631

8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +0,673

9. Фернандо Алонсо (Альпін) – +0,733

10. Ленс Стролла (Астон Мартін) – +0,867

Не пройшли в третій сегмент:

11. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.04,671

12. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.04,800

13. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.04,808

14. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.04,875

15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1.04,913

Не пройшли в другий сегмент:

16. Ніколас Латіфа (Вільямс) – 1.05,175

17. Естебан Вікон (Альпін) – 1.05,217

18. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.05,429

19. Мік Шумахер (Хаас) – 1.06,041

20. Микита Мазепин (Хаас) – 1.06,192