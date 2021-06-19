19 червня 90’
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Шумахер вилетів з дороги і розбив машину у Франції. Довелося викликати евакуатор

Олена Павлова Олена Павлова
19 червня, 17:28
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Молодий німецький пілот Формули-1 і команди Хаас Мік Шумахер розбив авто під час кваліфікації Гран-прі Франції і не зміг взяти участь у другому сегменті
Розбитий болід Міка Шумахера
Розбитий болід Міка Шумахера / Фото: Reuters

Пілот команди Хаас Мік Шумахер розбив болід під час кваліфікації Гран-прі Франції, яке відбудеться завтра на автодромі Поль Рікар. Раніше прудкий Шумахер потрапив в серйозну аварію в Монако.

Під час першого сегмента кваліфікації син легендарного Міхаеля Шумахера вилетів з траси і врізався в загороджувальний бар'єр. На щастя, сам гонщик не постраждав. Але перший сегмент зупинений червоними прапорами і не буде відновлений.

Цікаво, що дебютант Формули-1 Шумахер-молодший вперше в кар'єрі пройшов у другий сегмент кваліфікації, проте через аварію не прийме в ньому участі.

Мік Шумахер
Мік Шумахер / Фото: Reuters

Ми також повідомляли про скандал у Формулі-1: синові Шумахера наказали пропустити росіянина . Незадовго до фінішу в Монако інженер Хааса повідомив німцеві про якісь "проблеми з болідом" і наказав йому пропустити Мазепина, пише Eurosport . У підсумку росіянин фінішував в гонці 17-м, а Шумахер-молодший посів 18-е місце.

Мазепин, як і Шумахер, проводить дебютний сезон у Формулі-1, проте вже встиг вляпатися в кілька скандалів, через що його ненавидять вболівальники і навіть деякі колеги. Так, під час попереднього етапу Мазепину показали середній палець після обгону .

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Субота, 19 червня
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