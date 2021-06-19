Шумахер вилетів з дороги і розбив машину у Франції. Довелося викликати евакуатор

Молодий німецький пілот Формули-1 і команди Хаас Мік Шумахер розбив авто під час кваліфікації Гран-прі Франції і не зміг взяти участь у другому сегменті

Розбитий болід Міка Шумахера / Фото: Reuters

Пілот команди Хаас Мік Шумахер розбив болід під час кваліфікації Гран-прі Франції, яке відбудеться завтра на автодромі Поль Рікар. Раніше прудкий Шумахер потрапив в серйозну аварію в Монако.

Під час першого сегмента кваліфікації син легендарного Міхаеля Шумахера вилетів з траси і врізався в загороджувальний бар'єр. На щастя, сам гонщик не постраждав. Але перший сегмент зупинений червоними прапорами і не буде відновлений.

Цікаво, що дебютант Формули-1 Шумахер-молодший вперше в кар'єрі пройшов у другий сегмент кваліфікації, проте через аварію не прийме в ньому участі.

Мік Шумахер / Фото: Reuters

Ми також повідомляли про скандал у Формулі-1: синові Шумахера наказали пропустити росіянина . Незадовго до фінішу в Монако інженер Хааса повідомив німцеві про якісь "проблеми з болідом" і наказав йому пропустити Мазепина, пише Eurosport . У підсумку росіянин фінішував в гонці 17-м, а Шумахер-молодший посів 18-е місце.

Мазепин, як і Шумахер, проводить дебютний сезон у Формулі-1, проте вже встиг вляпатися в кілька скандалів, через що його ненавидять вболівальники і навіть деякі колеги. Так, під час попереднього етапу Мазепину показали середній палець після обгону .