26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Англія --
Німеччина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Прапор Росії – на вихід: в календарі Формули-1 зміни

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
25 червня, 22:55
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"Королівські" гонки оновили розклад на 2021 рік, виключивши з нього прапор РФ. Також на початку жовтня Гран-прі Туреччини замінить етап в Сінгапурі

Цікаві оновлення сьогодні зробили в календарі гонок Формули-1 на сезон 2021 року. Навпроти Гран-прі Сочі, який традиційно проходить восени, прибрали прапор Російської Федерації. Замість нього – просто білий прямокутник. Отже, схоже, в Ф-1 вирішили слідувати вимогам Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

Днями Шумахер вилетів з дороги і розбив машину у Франції.

Раніше функціонери WADA на два роки заборонили російським спортсменам брати участь в змаганнях, використовуючи державні символи. Рішення прийняли в грудні 2020 року. Також не рекомендувалося на території Росії проводити офіційні міжнародні змагання. Так що турнір в Сочі залишився без національної приналежності.

Крім того, відбулася "заміна" 16-го етапу: замість Гран-прі Сінгапуру право прийняти гонки 1-3 жовтня отримала Туреччина. Всього в нинішньому насиченому сезоні планують організувати 23 етапи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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