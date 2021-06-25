Прапор Росії – на вихід: в календарі Формули-1 зміни

"Королівські" гонки оновили розклад на 2021 рік, виключивши з нього прапор РФ. Також на початку жовтня Гран-прі Туреччини замінить етап в Сінгапурі

Цікаві оновлення сьогодні зробили в календарі гонок Формули-1 на сезон 2021 року. Навпроти Гран-прі Сочі, який традиційно проходить восени, прибрали прапор Російської Федерації. Замість нього – просто білий прямокутник. Отже, схоже, в Ф-1 вирішили слідувати вимогам Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA).

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Раніше функціонери WADA на два роки заборонили російським спортсменам брати участь в змаганнях, використовуючи державні символи. Рішення прийняли в грудні 2020 року. Також не рекомендувалося на території Росії проводити офіційні міжнародні змагання. Так що турнір в Сочі залишився без національної приналежності.

Крім того, відбулася "заміна" 16-го етапу: замість Гран-прі Сінгапуру право прийняти гонки 1-3 жовтня отримала Туреччина. Всього в нинішньому насиченому сезоні планують організувати 23 етапи.

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