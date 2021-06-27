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Ферстаппен выиграл Штирию и ушел в отрыв от Хэмилтона

Олег Люлька Олег Люлька
27 июня, 17:56
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен уверенно победил в Австрии, опередив Льюиса Хэмилтона на 36 секунд. В общем зачете чемпион отстает от Макса уже на 18 баллов
Герой Гран-при Штирии Макс Ферстаппен
Герой Гран-при Штирии Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

В Австрии завершился очередной этап Формулы-1. На автодроме "Ред Булл Ринг" состоялся Гран-при Штирии, победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, которому накануне не было равных в квалификации. Второе место занял гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.

Серхио Перес, представляющий Ред Булл, в концовке едва не настиг Боттаса, но ему немного не хватило до подиума. В итоге мексиканец стал четвртым. Пятым финишировал Ландо Норрис, представляющий Макларен.

Гран-при Штирии. 27 июня

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 71 круг
  • 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +35,743
  • 3. Валттери Боттас (Мерседес) +46,907
  • 4. Серхио Перес (Ред Булл) +47,434
  • 5. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг
  • 6. Карлос Сайнс (Феррари) +1 круг
  • 7. Шарль Леклер (Феррари) +1 круг
  • 8. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
  • 9. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
  • 10. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
  • 11. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
  • 12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг
  • 13. Даниэль Риккардо (Макларен) +1 круг
  • 14. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг
  • 15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг
  • 16. Мик Шумахер (Хаас) +2 круга
  • 17. Николас Латифи (Уильямс) +3 круга
  • 18. Никита Мазепин (Хаас) +3 круга

Сошли

  • Джордж Расселл (Уильямс)
  • Пьер Гасли (Альфа Таури)

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Отметим, что в общем зачете лидер Макс Ферстаппен оторвался от действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона уже на 18 баллов.

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Г
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3
Швейцария
3
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4
4
Турция
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
4
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