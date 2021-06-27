Ферстаппен выиграл Штирию и ушел в отрыв от Хэмилтона

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен уверенно победил в Австрии, опередив Льюиса Хэмилтона на 36 секунд. В общем зачете чемпион отстает от Макса уже на 18 баллов

Герой Гран-при Штирии Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

В Австрии завершился очередной этап Формулы-1. На автодроме "Ред Булл Ринг" состоялся Гран-при Штирии, победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, которому накануне не было равных в квалификации. Второе место занял гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.

Серхио Перес, представляющий Ред Булл, в концовке едва не настиг Боттаса, но ему немного не хватило до подиума. В итоге мексиканец стал четвртым. Пятым финишировал Ландо Норрис, представляющий Макларен.

Гран-при Штирии. 27 июня

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 71 круг

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +35,743

3. Валттери Боттас (Мерседес) +46,907

4. Серхио Перес (Ред Булл) +47,434

5. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг

6. Карлос Сайнс (Феррари) +1 круг

7. Шарль Леклер (Феррари) +1 круг

8. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1 круг

9. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг

10. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

11. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг

13. Даниэль Риккардо (Макларен) +1 круг

14. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг

15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг

16. Мик Шумахер (Хаас) +2 круга

17. Николас Латифи (Уильямс) +3 круга

18. Никита Мазепин (Хаас) +3 круга

Сошли

Джордж Расселл (Уильямс)

Пьер Гасли (Альфа Таури)

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Отметим, что в общем зачете лидер Макс Ферстаппен оторвался от действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона уже на 18 баллов.

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