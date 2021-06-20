Такого не було вже вісім років! Ферстаппен творить історію

Вперше з 2013 року команда Ред Булл виграла три гонки поспіль у Формулі-1. Перемогою Макса Ферстаппена в Ла-Кастелло на автодромі імені Поля Рикара завершився Гран-прі Франції. У впертій боротьбі в кінцівці гонки Макс випередив пілота Мерседеса Льюїса Хемілтона.
У боротьбі за третє місце на подіумі знову Ред Булл обставив Мерседес. Серхіо Перес, обігнав Валттері Боттаса.
Max makes his move!- Formula 1 (@ F1) June 20, 2021
How good is this championship battle? #FrenchGP # F1 pic.twitter.com/mzdpiq9pQW
Ця перемога дозволила Ферстаппену ще більше відірватися від Хемілтона в боротьбі за чемпіонський титул.
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Підсумки Гран-прі Франції
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:27.25,770
2. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +2,904
3. Серхіо Перес (Ред Булл) – +8,811
4. Валттері Боттас (Мерседес) +14,618
5. Ландо Норріс (Макларен) – +1.04,032
6. Даніель Ріккардо (Макларен) – т + 1.15,857
7. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +1.16,596
8. Фернандо Алонсо (Альпін) – +1.17,695
9. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +1.19,666
10. Ланс Стролла (Астон Мартін) – +1.31,946
11. Карлос Сайнс (Феррарі) – +1.39,337
12. Джордж Расселл (Вільямс) – +1 коло
13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1 коло
14. Естебан Вікон (Альпін) – +1 коло
15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – +1 коло
16. Шарль Леклер (Феррарі) – +1 коло
17. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – +1 коло
18. Ніколас Латіфа (Вільямс) – +1 коло
19. Мік Шумахер (Хаас) – +1 коло
20. Микита Мазепин (Хаас) – +1 коло
Положення пілотів:
1. Макс Ферстаппен – 131 очко
2. Льюїс Хемілтон – 119
3. Серхіо Перес – 84
4. Ландо Норріс – 76
5. Валттері Боттас – 59
6. Шарль Леклер – 52
7. Карлос Сайнс – 42
8. П'єр Гаслі – 37
9. Даніель Ріккардо – 34
10. Себастьян Феттель – 30
11. Фернандо Алонсо – 17
12. Естебан Вікон – 12
13. Ланс Стролла – 10
14. Юкі Цунода – 8
15. Кімі Райкконен – 1
16. Антоніо Джовінаццо – 1
Кубок конструкторів:
1. Ред Булл – 215 очок
2. Мерседес – 178
3. Макларен – 110
4. Феррарі – 94
5. Альфа Таурі – 45
6. Астон Мартін – 40
7. Альпін – 29
8. Альфа Ромео – 2