Такого не було вже вісім років! Ферстаппен творить історію

Вперше з 2013 року команда Ред Булл виграла три гонки поспіль у Формулі-1. Перемогою Макса Ферстаппена в Ла-Кастелло на автодромі імені Поля Рикара завершився Гран-прі Франції. У впертій боротьбі в кінцівці гонки Макс випередив пілота Мерседеса Льюїса Хемілтона.

У боротьбі за третє місце на подіумі знову Ред Булл обставив Мерседес. Серхіо Перес, обігнав Валттері Боттаса.

Max makes his move!



How good is this championship battle? #FrenchGP # F1 pic.twitter.com/mzdpiq9pQW