20 червня 5’
Швейцарія 0
Турція 0
20 червня 4’
Італія 0
Уельс 0
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Такого не було вже вісім років! Ферстаппен творить історію

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 червня, 18:41
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Гонщик Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Франції чемпіонату Формули-1, це третя поспіль перемога команди Ред Булл з часів успіхів Себастьяна Феттеля
Ферстаппен і Хемілтон обливаються шампанським на подіумі
Ферстаппен і Хемілтон обливаються шампанським на подіумі / Фото: Getty Images

Вперше з 2013 року команда Ред Булл виграла три гонки поспіль у Формулі-1. Перемогою Макса Ферстаппена в Ла-Кастелло на автодромі імені Поля Рикара завершився Гран-прі Франції. У впертій боротьбі в кінцівці гонки Макс випередив пілота Мерседеса Льюїса Хемілтона.

У боротьбі за третє місце на подіумі знову Ред Булл обставив Мерседес. Серхіо Перес, обігнав Валттері Боттаса.

Ця перемога дозволила Ферстаппену ще більше відірватися від Хемілтона в боротьбі за чемпіонський титул.

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Підсумки Гран-прі Франції

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:27.25,770
2. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +2,904
3. Серхіо Перес (Ред Булл) – +8,811
4. Валттері Боттас (Мерседес) +14,618
5. Ландо Норріс (Макларен) – +1.04,032
6. Даніель Ріккардо (Макларен) – т + 1.15,857
7. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +1.16,596
8. Фернандо Алонсо (Альпін) – +1.17,695
9. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +1.19,666
10. Ланс Стролла (Астон Мартін) – +1.31,946
11. Карлос Сайнс (Феррарі) – +1.39,337
12. Джордж Расселл (Вільямс) – +1 коло
13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1 коло
14. Естебан Вікон (Альпін) – +1 коло
15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – +1 коло
16. Шарль Леклер (Феррарі) – +1 коло
17. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – +1 коло
18. Ніколас Латіфа (Вільямс) – +1 коло
19. Мік Шумахер (Хаас) – +1 коло
20. Микита Мазепин (Хаас) – +1 коло

Положення пілотів:

1. Макс Ферстаппен – 131 очко
2. Льюїс Хемілтон – 119
3. Серхіо Перес – 84
4. Ландо Норріс – 76
5. Валттері Боттас – 59
6. Шарль Леклер – 52
7. Карлос Сайнс – 42
8. П'єр Гаслі – 37
9. Даніель Ріккардо – 34
10. Себастьян Феттель – 30
11. Фернандо Алонсо – 17
12. Естебан Вікон – 12
13. Ланс Стролла – 10
14. Юкі Цунода – 8
15. Кімі Райкконен – 1
16. Антоніо Джовінаццо – 1

Кубок конструкторів:

1. Ред Булл – 215 очок
2. Мерседес – 178
3. Макларен – 110
4. Феррарі – 94
5. Альфа Таурі – 45
6. Астон Мартін – 40
7. Альпін – 29
8. Альфа Ромео – 2

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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