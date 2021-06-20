Такого не було вже вісім років! Ферстаппен творить історію

Гонщик Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Франції чемпіонату Формули-1, це третя поспіль перемога команди Ред Булл з часів успіхів Себастьяна Феттеля

Ферстаппен і Хемілтон обливаються шампанським на подіумі / Фото: Getty Images

Вперше з 2013 року команда Ред Булл виграла три гонки поспіль у Формулі-1. Перемогою Макса Ферстаппена в Ла-Кастелло на автодромі імені Поля Рикара завершився Гран-прі Франції. У впертій боротьбі в кінцівці гонки Макс випередив пілота Мерседеса Льюїса Хемілтона.

У боротьбі за третє місце на подіумі знову Ред Булл обставив Мерседес. Серхіо Перес, обігнав Валттері Боттаса.

Ця перемога дозволила Ферстаппену ще більше відірватися від Хемілтона в боротьбі за чемпіонський титул.

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Підсумки Гран-прі Франції

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:27.25,770

2. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +2,904

3. Серхіо Перес (Ред Булл) – +8,811

4. Валттері Боттас (Мерседес) +14,618

5. Ландо Норріс (Макларен) – +1.04,032

6. Даніель Ріккардо (Макларен) – т + 1.15,857

7. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +1.16,596

8. Фернандо Алонсо (Альпін) – +1.17,695

9. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +1.19,666

10. Ланс Стролла (Астон Мартін) – +1.31,946

11. Карлос Сайнс (Феррарі) – +1.39,337

12. Джордж Расселл (Вільямс) – +1 коло

13. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +1 коло

14. Естебан Вікон (Альпін) – +1 коло

15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – +1 коло

16. Шарль Леклер (Феррарі) – +1 коло

17. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – +1 коло

18. Ніколас Латіфа (Вільямс) – +1 коло

19. Мік Шумахер (Хаас) – +1 коло

20. Микита Мазепин (Хаас) – +1 коло

Положення пілотів:



1. Макс Ферстаппен – 131 очко

2. Льюїс Хемілтон – 119

3. Серхіо Перес – 84

4. Ландо Норріс – 76

5. Валттері Боттас – 59

6. Шарль Леклер – 52

7. Карлос Сайнс – 42

8. П'єр Гаслі – 37

9. Даніель Ріккардо – 34

10. Себастьян Феттель – 30

11. Фернандо Алонсо – 17

12. Естебан Вікон – 12

13. Ланс Стролла – 10

14. Юкі Цунода – 8

15. Кімі Райкконен – 1

16. Антоніо Джовінаццо – 1



Кубок конструкторів:



1. Ред Булл – 215 очок

2. Мерседес – 178

3. Макларен – 110

4. Феррарі – 94

5. Альфа Таурі – 45

6. Астон Мартін – 40

7. Альпін – 29

8. Альфа Ромео – 2