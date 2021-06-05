Чотири аварії в одній кваліфікації Формули-1. А виграти не Гамільтон

Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв багатостраждальну кваліфікацію Гран-прі Азербайджану Формули-1. Друге місце у Льюїса Гамільтона з Мерседеса, ТОП-3 замкнув Макс Ферстаппен на Ред Булл. Валттері Боттас візьме старт у неділю лише з десятої позиції.
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Кваліфікація відзначилася безліччю інцидентів і чотири рази переривалася червоними прапорами. У перших двох випадках через аварії Ленса Стролли і Антоніо Джовінаццо в першому сегменті. У другому сегменті болід розбив Даніель Ріккардо. А в кінці третього сегмента Карлос Сайнс з Феррарі, реагуючи на аварію Юкі Цуноди, який врізався у відбійник, сам втратив контроль над болідом. Після цього сесія вже не поновлювалася.
Формула 1. Гран-прі Азербайджану. Кваліфікація
1. Шарль Леклер (Феррарі) – 1.41,218
2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,232
3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,345
4. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +0,347
5. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,358
6. Ландо Норріс (Макларен) +0,529
7. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,669
8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +0,993
9. Фернандо Алонсо (Альпін) +1,109
10. Валттері Боттас (Мерседес) +1,441
Не потрапили до третього сегменту
11. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.42,224
12. Естебан Окон (Альпін) – 1.42,273
13. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.42,558
14. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.42,587
15. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.42,758
Не пройшли в другий сегмент
16. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.43,128
17. Мік Шумахер (Хаас) – 1.44,158
18. Микита Мазепін (Хаас) – 1.44,238
19. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео)
20. Ленс Стролл (Астон Мартін)
Раніше ми писали, що помер легендарний керівник світового автоспорту – син фашистського лідера і любитель оргій.