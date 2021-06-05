Чотири аварії в одній кваліфікації Формули-1. А виграти не Гамільтон

Перша сходинка в багатостраждальній кваліфікації Гран-прі Азербайджану дісталася гонщику Феррарі Шарлю Леклеру. Заїзди чотири рази переривалися червоними прапорами

/ Фото: AFP

Пілот Феррарі Шарль Леклер виграв багатостраждальну кваліфікацію Гран-прі Азербайджану Формули-1. Друге місце у Льюїса Гамільтона з Мерседеса, ТОП-3 замкнув Макс Ферстаппен на Ред Булл. Валттері Боттас візьме старт у неділю лише з десятої позиції.

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Кваліфікація відзначилася безліччю інцидентів і чотири рази переривалася червоними прапорами. У перших двох випадках через аварії Ленса Стролли і Антоніо Джовінаццо в першому сегменті. У другому сегменті болід розбив Даніель Ріккардо. А в кінці третього сегмента Карлос Сайнс з Феррарі, реагуючи на аварію Юкі Цуноди, який врізався у відбійник, сам втратив контроль над болідом. Після цього сесія вже не поновлювалася.

Формула 1. Гран-прі Азербайджану. Кваліфікація

1. Шарль Леклер (Феррарі) – 1.41,218

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,232

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,345

4. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +0,347

5. Карлос Сайнс (Феррарі) +0,358

6. Ландо Норріс (Макларен) +0,529

7. Серхіо Перес (Ред Булл) +0,669

8. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +0,993

9. Фернандо Алонсо (Альпін) +1,109

10. Валттері Боттас (Мерседес) +1,441

Не потрапили до третього сегменту

11. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – 1.42,224

12. Естебан Окон (Альпін) – 1.42,273

13. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.42,558

14. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.42,587

15. Джордж Расселл (Вільямс) – 1.42,758

Не пройшли в другий сегмент

16. Ніколас Латіфі (Вільямс) – 1.43,128

17. Мік Шумахер (Хаас) – 1.44,158

18. Микита Мазепін (Хаас) – 1.44,238

19. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео)

20. Ленс Стролл (Астон Мартін)

Раніше ми писали, що помер легендарний керівник світового автоспорту – син фашистського лідера і любитель оргій.