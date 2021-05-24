Скандал у Формулі-1: синові Шумахера наказали пропустити росіянина

Мік Шумахер випередив Микиту Мазепіна, хоч і стартував у гонці останнім, але інженери попросили його пригальмувати і пропустити росіянина вперед, ймовірно, щоб той знову не зганьбився

Інженери притормозили болід Шумахера. Фото: REUTERS/Juan Medina

Виступ команди Хаас на Гран-прі Монако обернувся невеликим скандалом. Синові легендарного гонщика Міхаеля Шумахера Міку наказали пропустити свого партнера по команді росіянина Микиту Мазепіна.

Незадовго до фінішу інженер Хааса повідомив німцеві про якісь "проблеми з болідом" і наказав йому пропустити Мазепіна, пише Eurosport. У підсумку росіянин фінішував в гонці 17-м, а Шумахер-молодший посів 18-е місце.

Мазепін, як і Шумахер, проводить дебютний сезон в Формулі-1, проте вже встиг вляпатися в кілька скандалів, через що його ненавидять вболівальники і навіть деякі колеги. Так, під час попереднього етапу Мазепіну показали середній палець після обгону.

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