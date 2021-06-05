Четыре аварии в одной квалификации Формулы-1. А выиграл не Хэмилтон

Первое место в многострадальной квалификации Гран-при Азербайджана досталось гонщику Феррари Шарлю Леклеру. Заезды четырежды прерывались красными флагами

Шарль Леклер / Фото: AFP

Пилот Феррари Шарль Леклер выиграл многострадальную квалификацию Гран-при Азербайджана Формулы-1. Второе место у Льюиса Хэмилтона из Мерседеса, ТОП-3 замкнул Макс Ферстаппен на Ред Булл. Валттери Боттас примет старт в воскресенье лишь с десятой позиции.

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Квалификация была отмечена множеством инцидентов и четырежды прерывалась красными флагами. В первых двух случаях из-за аварий Лэнса Стролла и Антонио Джовинацци в первом сегменте. Во втором сегменте болид разбил Даниэль Риккардо. А в конце третьего сегмента Карлос Сайнс из Феррари, реагируя на аварию Юки Цуноды, который врезался в отбойник, сам потерял контроль над болидом. После этого сессия уже не возобновлялась.

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация

1. Шарль Леклер (Феррари) – 1.41,218

2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,232

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,345

4. Пьер Гасли (Альфа Таури) +0,347

5. Карлос Сайнс (Феррари) +0,358

6. Ландо Норрис (Макларен) +0,529

7. Серхио Перес (Ред Булл) +0,669

8. Юки Цунода (Альфа Таури) +0,993

9. Фернандо Алонсо (Альпин) +1,109

10. Валттери Боттас (Мерседес) +1,441

Не прошли в третий сегмент

11. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.42,224

12. Эстебан Окон (Альпин) – 1.42,273

13. Даниэль Риккардо (Макларен) – 1.42,558

14. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1.42,587

15. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.42,758

Не прошли во второй сегмент

16. Николас Латифи (Уильямс) – 1.43,128

17. Мик Шумахер (Хаас) – 1.44,158

18. Никита Мазепин (Хаас) – 1.44,238

19. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео)

20. Лэнс Стролл (Астон Мартин)

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