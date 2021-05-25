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Помер легендарний керівник світового автоспорту – син фашистського лідера і прихильник оргій

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 травня, 16:01
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Макс Мослі з 1993 до 2009 року керував Міжнародною автомобільною федерацією, яку покинув після порноскандалу за участю лондонських повій
Колишній голова FIA Макс Мослі
Колишній голова FIA Макс Мослі

Колишній президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Макс Мослі помер у віці 81 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

"Це немов втратити сім'ю, втратити брата, – заявив ВВС колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун. – Він зробив багато доброго не тільки для автоспорту, а й для автопромисловості. Він дуже дбав про те, щоб люди конструювали безпечні автомобілі".

Мослі народився в 1940 році в сім'ї члена британського парламенту, лідера Британського союзу фашистів Освальда Мослі. Через 11 тижнів після народження Макса його батьки були арештовані. У 1960-х роках Макс брав участь в автоперегонах, а в 1993 році очолив FIA і керував федерацією до 2009 року. Після нього цю посаду обійняв Жан Тодт.

У 90-ті роки минулого століття після кількох смертельних аварій, в одній з яких загинув триразовий чемпіон світу Айртон Сенна, Мослі зробив величезний внесок у підвищення безпеки автоспорту, за що був удостоєний ордена Почесного легіону.

Мослі пішов з поста глави FIA через скандал навколо відео непристойного змісту з його участю.

У 2008 році британський таблоїд News of the World опублікував матеріал, в якому йшлося про багатогодинні садомазохістські оргії Макса Мослі з п'ятьма лондонськими повіями. За даними видання, повії були одягнені в форму нацистів і смугасті роби в'язнів концтаборів.

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