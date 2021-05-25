Помер легендарний керівник світового автоспорту – син фашистського лідера і прихильник оргій

Макс Мослі з 1993 до 2009 року керував Міжнародною автомобільною федерацією, яку покинув після порноскандалу за участю лондонських повій

Колишній голова FIA Макс Мослі

Колишній президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Макс Мослі помер у віці 81 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

"Це немов втратити сім'ю, втратити брата, – заявив ВВС колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун. – Він зробив багато доброго не тільки для автоспорту, а й для автопромисловості. Він дуже дбав про те, щоб люди конструювали безпечні автомобілі".

Мослі народився в 1940 році в сім'ї члена британського парламенту, лідера Британського союзу фашистів Освальда Мослі. Через 11 тижнів після народження Макса його батьки були арештовані. У 1960-х роках Макс брав участь в автоперегонах, а в 1993 році очолив FIA і керував федерацією до 2009 року. Після нього цю посаду обійняв Жан Тодт.

Colourful and charismatic ... Max Mosley left an indelible mark on Formula 1 pic.twitter.com/TewIsM3o94 - Formula 1 (@ F1) May 24, 2 021

У 90-ті роки минулого століття після кількох смертельних аварій, в одній з яких загинув триразовий чемпіон світу Айртон Сенна, Мослі зробив величезний внесок у підвищення безпеки автоспорту, за що був удостоєний ордена Почесного легіону.

Мослі пішов з поста глави FIA через скандал навколо відео непристойного змісту з його участю.

У 2008 році британський таблоїд News of the World опублікував матеріал, в якому йшлося про багатогодинні садомазохістські оргії Макса Мослі з п'ятьма лондонськими повіями. За даними видання, повії були одягнені в форму нацистів і смугасті роби в'язнів концтаборів.