Помер легендарний керівник світового автоспорту – син фашистського лідера і прихильник оргій

Колишній президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Макс Мослі помер у віці 81 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

"Це немов втратити сім'ю, втратити брата, – заявив ВВС колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун. – Він зробив багато доброго не тільки для автоспорту, а й для автопромисловості. Він дуже дбав про те, щоб люди конструювали безпечні автомобілі".

Мослі народився в 1940 році в сім'ї члена британського парламенту, лідера Британського союзу фашистів Освальда Мослі. Через 11 тижнів після народження Макса його батьки були арештовані. У 1960-х роках Макс брав участь в автоперегонах, а в 1993 році очолив FIA і керував федерацією до 2009 року. Після нього цю посаду обійняв Жан Тодт.

