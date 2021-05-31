Український співак виступить на Гран-прі Росії: ім'ям Івана Дорна заманюють в Сочі

Популярний виконавець Іван Дорн стане хедлайнером концертної програми на етапі Формули-1, який пройде з 23 по 26 вересня на автодромі в Сочі

Іван Дорн / Фото: instagram.com/dorn_ivan

Гран-прі Росії в рамках чемпіонату світи Формули-1 відбудеться тільки через чотири місяці – в кінці вересня. Однак організатори вже спланували всю програму етапу в Сочі і оголосили, що на концерті з нагоди гонки виступить український співак Іван Дорн.

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"У п'ятницю, 24 вересня, відкриє святкову програму група "Звірі", а завершувати захід недільного вечора буде екстравагантний хітмейкер Іван Дорн. Зовсім недавно він завершив свою творчу відпустку і стрімко увірвався до чартів з новим романтичним хітом "Крім тебе". Шоу Івана Дорна – це завжди божевільні танці, фірмовий саунд і неймовірна харизма!" – заявила прес-служба організаторів Гран-прі

Нагадаємо, що Гран-прі Росії 2021 року відбудеться в Сочі з 23 по 26 вересня. Раніше в Формулі розгорівся скандал: синові Шумахера наказали пропустити росіянина.

А під час попереднього етапу росіянину Мазепину показали середній палець після обгону.

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