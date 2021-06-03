Гонщика Формули-1 забирають в російську армію за прогули військової кафедри

Російський гонщик Микита Мазепин прогулював військову кафедру в університеті і тепер може загриміти в армію, якщо його проблеми не вирішить тато-бізнесмен

Микита Мазепін

Цікава ситуація склалася у гонщика команди Формули-1 Хаас Микити Мазепіна. Російський пілот провально дебютував в "Королівських гонках", де йому середній палець показують навіть інші гонщики.

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А тепер до всього іншого додалися проблеми з навчанням. Як розповів батько гонщика, російський бізнесмен і власник "Уралхіма" Дмитро Мазепін, його сина звуть в армію через прогули військової кафедри, повідомляє ТАСС.

"І він мене питає:" Що робити, тато? У мене кожні два тижні гонка ", – розповів Мазепін-старший.

Цікаво, що, незважаючи на зайнятість у Формулі-1, Мазепін знайшов час, щоб захистити випускну кваліфікаційну роботу в Московському державному університеті імені М. В. Ломоносова.