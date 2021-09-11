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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Зоряний українець, який зрадив Батьківщину, влаштував бійку в Москві (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 вересня, 16:29
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Уродженець Луганська Віктор Онопко спровокував бійку на матчі міні-футбольного Кубка Легенд у Москві – дивіться, як це було
Онопко напав на турок і отримав відсіч
Онопко напав на турок і отримав відсіч / Фото: YouTube

У першому таймі зустрічі збірних ветеранів РФ і Туреччини 51-річний уродженець Луганська Віктор Онопко, який виступав у цьому матчі за росіян, грубо зіграв проти футболіста турецької команди Мехмета Ауреліо. Після чого штовхнув суперника.

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Ауереліо, бразилець, який прийняв турецьке громадянство і з ним став бронзовим призером Євро-2008, не дав себе ображати – і у відповідь відштовхнув самого Онопка, після чого на Віктора накинулися й інші гравці турецької команди.

Утім, незабаром пристрасті вгамувалися і матч продовжився, завершившись з рахунком 6:4 на користь команди РФ, яка потім у фіналі турніру обіграла Збірну зірок 13:8.

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Віктор Онопко
Віктор Онопко

Відзначимо, що на початку 1990-х Онопко, будучи вихованцем українського футболу, вирішив виступати за збірну РФ.

"Був розпад Радянського Союзу. Скажу чесно: мені не надійшло пропозиції грати за збірну України. Але якби мені довелося вибирати між Росією і Україною, то гадаю, що все одно прийняв би пропозицію Росії, тому що грав тоді в Спартаку", – розповідав раніше Онопко

А недавно Онопко став асистентом нового наставника збірної РФ Валерія Карпіна, хоча висловлював бажання і сам очолити її.

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