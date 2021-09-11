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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Звездный украинец, предавший Родину, устроил драку в Москве (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
11 сентября, 16:29
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Уроженец Луганска Виктор Онопко спровоцировал потасовку на матче мини-футбольного Кубка Легенд в Москве – смотрите, как это было
Онопко напал на турок и получил отпор
Онопко напал на турок и получил отпор / Фото: YouTube

В первом тайме встречи сборных ветеранов РФ и Турции 51-летний уроженец Луганска Виктор Онопко, выступавший в этом матче за россиян, грубо сыграл против футболиста турецкой команды Мехмета Аурелио. После чего толкнул соперника.

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Ауэрелио, бразилец, принявший турецкое гражданство и с ним ставший бронзовым призером Евро-2008, не дал себя в обиду – и в ответ оттолкнул самого Онопко, после чего на Виктора набросились и другие игроки турецкой команды.

Впрочем, вскоре страсти улеглись и матч продолжился, завершившись со счетом 6:4 в пользу команды РФ, которая затем в финале турнира обыграла Сборную звезд 13:8.

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Виктор Онопко
Виктор Онопко

Отметим, что в начале 1990-х Онопко, будучи воспитанником украинского футбола, принял решение выступать за сборную РФ.

"Был развал Советского Союза. Скажу честно: мне не поступило предложения играть за сборную Украины. Но если бы мне пришлось выбирать между Россией и Украиной, то думаю, что все равно принял бы предложение России, потому что играл тогда в Спартаке", – рассказывал ранее Онопко

А недавно Онопко стал ассистентом нового наставника сборной РФ Валерия Карпина, хотя выражал желание и сам возглавить ее.

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11
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11
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8
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