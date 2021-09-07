Потрібно думати: Міністр спорту ухилився від питання про запрошення в збірну України гравців з Росії

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт не зміг однозначно відповісти на питання про потребу запрошувати в збірну України футболістів, які виступають в Росії

Гутцайт продовжує спілкуватися з росіянами / Фото: Сьогодні

Нещодавно новий головний тренер збірної України Олександр Петраков різко висловився про запрошення гравців з Росії. Він нагадав, скільки наших солдат загинуло у війні проти РФ.

Гутцайт не був таким категоричним. Міністр вважає, що над цим питанням потрібно добре подумати.

"Складно відповісти на це питання. Якщо наш гравець – реально сильний футболіст, буде потім представляти Україну на чемпіонаті світу або Європи, заб'є один з найважливіших для нас голів, і потім український прапор буде підніматися в світі або Європі. Знаєте, складне питання. Але потрібно дивитися, якщо це реально футболіст, він допоможе команді пройти далі, щоб Україна була на подіумі, напевно... Нам потрібно, щоб Україна була на подіумі", – зізнався Гутцайт в ефірі Громадського, якого цитує tribuna.

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