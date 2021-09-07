Нужно думать: Министр спорта уклонился от вопроса о приглашении в сборную Украины игроков из России

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт не смог однозначно ответить на вопрос о надобности приглашать в сборную Украины футболистов, выступающих в России

Гутцайт продолжает общаться с россиянами / Фото: Сегодня

Недавно новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков резко высказался о приглашении игроков из России. Он напомним, сколько наших солдат погибло в войне против РФ.

Гутцайт не был таким категоричным. Министр считает, что над этим вопросом нужно хорошо подумать.

"Сложно ответить на этот вопрос. Если наш игрок – реально сильный футболист, будет потом представлять Украину на чемпионате мира или Европы, забьет один из самых важных для нас голов, и потом украинский флаг будет подниматься в мире или Европе. Знаете, сложный вопрос. Но нужно смотреть, если это реально футболист, он поможет команде пройти дальше, чтобы Украина была на подиуме, наверное... Нам нужно, чтобы Украины была на подиуме", – признался Гутцайт в эфире Громадського, которого цитирует tribuna.

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