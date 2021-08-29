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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Запрошувати з Росії футболістів не буду! Я бачив фото загиблих солдат! Потужна заява Петракова

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
29 серпня, 14:31
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Українські легіонери, які виступають в чемпіонаті Росії, не отримають запрошення в збірну України поки там працює Олександр Петраков
Олександр Петраков буде керувати збірною України у відборі на ЧС-2022
Олександр Петраков буде керувати збірною України у відборі на ЧС-2022 / Фото: УАФ

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков пояснив чому не збирається запрошувати в команду футболістів з чемпіонату Росії.

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"Скажу вам відверто, я не розглядаю питання про виклик гравців з чемпіонату Росії.

А знаєте, чому? Я ось в лютому місяці сидів удома, ви самі розумієте – пандемія, стільки не працював. Кажу дружині, мовляв, пройдуся. Я – корінний киянин, думаю, просто пройду по місту. Взяв і просто пішки пішов по місту.

Підійшов до Михайлівської церкви. І звідти вниз до стадіону Динамо веде дорога, до музею. Зайшов в Андріївську церкву відреставровану, подивився, в Софіївський собор. А в стороні від Михайлівської церкви – фотографії. Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і діти молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій...

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Я зрозумів, що зараз ні футболістів з Росії, ні примирення апріорі бути не може. Залишилося стільки і дітей, і сиріт... Тому – ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом... Але на даному етапі – ні. Кажу прямо і відверто" , – сказав Петраков.

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Нагадаємо, вже 1 вересня збірна України зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Казахстану, а 4 вересня матч з Францією.

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