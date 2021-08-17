Футболіст одягнув росіянку, яка роздяглася на трибунах до трусів

Захисник клубу Уфа і збірної Австрії Моріц Бауер подарував футболку вболівальниці, яка під час матчу з Локомотивом влаштувала "стриптиз" на стадіоні