Футболіст з Луганська розповів, чому зрадив Батьківщину

Відомий у минулому футболіст Віктор Онопко, що народився в Луганську, розповів, чому він грав за збірну Росії, а не України.

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"Був розвал Радянського Союзу. Була збірна СНД. Бишовець вивів збірну з дуже важкої групи на чемпіонат Європи в Швеції. Тоді я вже був у "Спартаку", мене запросили до збірної СНД. Я поїхав на Євро-92, зіграли три гри в групі. Після повернення до мене підійшов Колосков і сказав: "Хотів би, щоб ти грав за збірну Росії. Як ти на це дивишся?" Я відповів позитивно.

Чому? До того, як я поїхав грати за збірну СНД, збірна України вже проводила якісь товариські ігри. Скажу чесно: мені не надійшло пропозиції грати за збірну України. Але якби мені довелося вибирати між Росією і Україною, то думаю, що все одно прийняв би пропозицію Росії, тому що грав в "Спартаку".

Доводилося грати і проти України. У 1998 році ми програли в Києві – 2:3, а я забив гол. Потім був той знаменитий матч, коли зіграли в Москві внічию – 1:1. На 88-й хвилині трапився цей нещасний гол, коли Філімонов після удару Шевченка завалився з м'ячем у ворота", – сказав Онопко в інтерв'ю на ютуб-каналі Сичов подкаст і Денис Казанський.

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Віктор Онопко народився 14 жовтня 1969 року. Виступав за "Шахтар", "Спартак", "Ов'єдо", "Райо Вальєкано" і "Сатурн". За збірну Росії відіграв більше 100 матчів.

Дивіться огляд матчу Україна – Росія – 3:2 і гол Онопко.

Як Шевченко поховав Росію в Москві.

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