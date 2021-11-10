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Зінченко, соска, любов. Фото, мімімішність якого зашкалює

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
10 листопада, 14:00
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Український легіонер Манчестер Сіті поділився неймовірно зворушливими знімками
Зінченко і його дочка Єва
Зінченко і його дочка Єва / Фото: Instagram

Днями Олександр Зінченко та Влада Седан охрестили свою дочку Єву, обравши кумами захисника Шахтаря Миколу Матвієнка та дружину форварда Бенфіки Романа Яремчука Христину.

Микола Матвієнко і Христина Яремчук хрестила дочку Зінченка
Микола Матвієнко і Христина Яремчук хрестила дочку Зінченка / Фото: Instagram

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А сьогодні футболіст Манчестер Сіті опублікував у Instagram два знімки за лаштунками таїнства, що відбулося.

На одному з них Олександр узяв сосочку в зуби, щоб передати її до рота своїй дитині. Мимімішність цього фото зашкалює.

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Нагадаємо, Єва з'явилася на світ 2 серпня. Пізніше Зінченко розкішно зустрів дружину з дочкою з пологового будинку.

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А потім дружина Зінченка здивувала фігурою після пологів. Просто красуня!

Зазначимо, що незабаром Зінченко може переїхати з Англії до Італії та стати підопічним Андрія Шевченка у Дженоа.

Андрій Шевченко та Олександр Зінченко на тренуванні
Андрій Шевченко та Олександр Зінченко на тренуванні / Фото: УАФ

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