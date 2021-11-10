11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Зинченко, соска, любовь. Фото, мимимишность которого зашкаливает

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
10 ноября, 14:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский легионер Манчестер Сити поделился невероятно трогательными снимками
Зинченко и его дочь Ева
Зинченко и его дочь Ева / Фото: Instagram

На днях Александр Зинченко и Влада Седан окрестили свою дочь Еву, выбрав кумовьями защитника Шахтера Николая Матвиенко и жену форварда Бенфики Романа Яремчука Кристину.

Николай Матвиенко и Кристина Яремчук крестили дочь Зинченко
Николай Матвиенко и Кристина Яремчук крестили дочь Зинченко / Фото: Instagram

Реклама

А сегодня футболист Манчестер Сити опубликовал в Instagram два снимка закулисья состоявшегося таинства.

На одном из них Александр взял сосочку в зубы, чтобы передать ее в ротик своей малышке. Мимимишность этого фото зашкаливает.

Реклама

Напомним, Ева появилась на свет 2 августа. Позже Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома.

Реклама

А затем супруга Зинченко удивила фигурой после родов. Просто красотка!

Отметим, что вскоре Зинченко может переехать из Англии в Италию и стать подопечным Андрея Шевченко в Дженоа.

Андрей Шевченко и Александр Зинченко на тренировке
Андрей Шевченко и Александр Зинченко на тренировке / Фото: УАФ

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Украина

Завтра

19:30

Болгария

1.63

3.84

5.50

Италия

12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять