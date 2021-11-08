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Зинченко и Влада Седан окрестили дочь Еву: кого выбрали крестными родителями

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 ноября, 16:04
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Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко окрестил свою дочь Еву и породнился с партнерами по сборной Украины
Николай Матвиенко и Кристина Яремчук крестили дочь Зинченко
Николай Матвиенко и Кристина Яремчук крестили дочь Зинченко / Фото: Instagram

Крестным отцом стал защитник Шахтера Николай Матвиеннко, а звание крестной матери досталось Кристине Яремчук, супруге форварда Бенфики Романа Яремчука.

"Сегодня я стала крестной мамой маленького ангелочка. Спасибо за доверие", – написала Кристина в Instagram.

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"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям что доверили свою доченьку", – почти повторил ее пост Матвиенко у себя на странице.

Ева появилась на свет 2 августа. Позже Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома.

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А затем супруга Зинченко удивила фигурой после родов. Влада Седан показала, как изменилась ее фигура через десять дней после родов

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