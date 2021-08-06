Зинченко роскошно встретил жену с дочерью из роддома

После рождения первенца новоиспеченный папа устроил трогательную встречу для жены с маленькой дочерью

Александр Зинченко встретил жену с дочерью из роддома / Фото: Инстаграм

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко красиво встретил из роддома жену с дочерью. Фотографиями с торжественного приема поделилась в своем Instagram Влада Зинченко. Молодой папа украсил комнату красочными надписями Ева – в честь своей новорожденной дочери, роскошными букетами цветов и детскими игрушками.

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"Как же папа красиво нас встречал" – написала в Instagram Влада Зинченко.

Как известно, 2 августа у капитана украинской сборной и его жены Влады родилась дочь.

Ранее сообщалось, что пара расписалась в марте 2020-го, а в августе в Киеве Зинченко и Седан сыграли шикарную свадьбу.