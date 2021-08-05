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Девушка лучшего боксера Украины: фото невесты Хижняка

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
5 августа, 13:43
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Кому принадлежит сердце Александра Хижняка, который уже обеспечил себе на Олимпиаде в Токио как минимум серебряную медаль – смотрите снимки Татьяны Шестаковой
Александр Хижняк и его девушка
Александр Хижняк и его девушка / Фото: Instagram

Сегодня лучший боксер Украины на Олимпиаде в Токио Александр Хижняк добыл путевку в финал Игр, одолев филиппинца Эумира Марсьяля.

Серебро у Хижняка уже в кармане. Но 7 августа, когда состоится финал Александра против бразильца Соузы, от украинца, конечно же, ждут "золота".

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Наверное, крепче всех кулаки за Хижняка в этот день будет держать полтавчанка Татьяна Шестакова – или Танюшенька, как называет ее сам боксер.

Эта очаровательная брюнетка – невеста Хижняка.

"Я никогда не перестану удивляться твоим доброте, женственности, трудолюбию, твоей внутренней и внешней красоте! Пусть Боженька хранит тебя всегда! Большое счастье знать, что ты есть!" – так свою Танюшеньку Хижняк поздравлял с днем рождения в Instagram

Отметим, что девушка Хижняка – разносторонне развитая личность. В 2019-м Татьяна окончила Высшую школу экономики в польском Быдгоще, где изучала туризм и отельный бизнес.

А уже в 2020-м возлюбленная Хижняка поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко – на филологию и журналистику.

При этом Татьяна, как и ее возлюбленный, небезразлична к спорту. Девушка Александра Хижняка, судя по ее странице в Facebook, увлекается большим теннисом и серфингом.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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