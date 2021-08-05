Хижняк в кровавой рубке добил филиппинца! Украинский Танк – в финале Олимпиады

Александр Хижняк / Фото: Reuters
Первые два раунда полуфинального боя украинец проиграл, но в третьем на зубах вырвал победу раздельным решением судей. Как минимум олимпийское "серебро" у Хижняка – в кармане!
Отметим, что по ходу боя оба соперника получили рассечения – у Хижняка кровило из носа, текла кровь и из головы его визави.
Финал боксерского турнира в весе до 75 кг с участием украинца Александра Хижняка состоится 7 августа.
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