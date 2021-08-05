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Олімпіада 2020 в Токіо

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Дівчина найкращого боксера України: фото нареченої Хижняка

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 серпня, 13:43
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Кому належить серце Олександра Хижняка, який вже забезпечив собі на Олімпіаді в Токіо щонайменше срібну медаль – дивіться фото Тетяни Шестакової
Олександр Хижняк і його дівчина
Олександр Хижняк і його дівчина / Фото: Instagram

Сьогодні найкращий боксер України на Олімпіаді в Токіо Олександр Хижняк здобув путівку до фіналу Ігор, здолавши філіппінця Еуміра Марсяля.

Срібло у Хижняка вже в кишені. Але 7 серпня, коли відбудеться фінал Олександра проти бразильця Соузи, від українця, звісно ж, чекатимуть "золота".

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Вочевидь, найміцніше кулачки за Хижняка цьогодня триматиме полтавчанка Тетяна Шестакова – або Танюшенька, як називає її сам боксер.

Ця чарівна брюнетка – наречена Хижняка.

"Я ніколи не перестану дивуватися твоїм доброті, жіночності, працьовитості, твоїй внутрішній і зовнішній красі! Нехай Боженька береже тебе завжди! Велике щастя знати, що ти є!" – так свою Танюшеньку Хижняк вітав із днем народження в Instagram

Відзначимо, що дівчина Хижняка – різнобічно розвинена особистість. У 2019-му Тетяна закінчила Вищу школу економіки в польському Бидгощі, де вивчала туризм і готельний бізнес.

А вже в 2020-му кохана Хижняка вступила до Полтавського педагогічного університету імені Короленка – на філологію і журналістику.

При цьому Тетяна, як і її коханий, небайдужа до спорту. Дівчина Олександра Хижняка, судячи з її сторінки в Facebook, захоплюється великим тенісом і серфінгом.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
26
87
3
flag Японія ЯпоніяJP
21
8
14
43
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
4
18
39
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
16
50
6
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
9
16
34
8
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
9
flag Нідерланди НідерландиNL
7
8
9
24
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
7
6
6
19
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1
Сауль Альварес Сауль Альварес
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4
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6
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