Дівчина найкращого боксера України: фото нареченої Хижняка

Кому належить серце Олександра Хижняка, який вже забезпечив собі на Олімпіаді в Токіо щонайменше срібну медаль – дивіться фото Тетяни Шестакової

Олександр Хижняк і його дівчина / Фото: Instagram

Сьогодні найкращий боксер України на Олімпіаді в Токіо Олександр Хижняк здобув путівку до фіналу Ігор, здолавши філіппінця Еуміра Марсяля.

Срібло у Хижняка вже в кишені. Але 7 серпня, коли відбудеться фінал Олександра проти бразильця Соузи, від українця, звісно ж, чекатимуть "золота".

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Вочевидь, найміцніше кулачки за Хижняка цьогодня триматиме полтавчанка Тетяна Шестакова – або Танюшенька, як називає її сам боксер.

Ця чарівна брюнетка – наречена Хижняка.

"Я ніколи не перестану дивуватися твоїм доброті, жіночності, працьовитості, твоїй внутрішній і зовнішній красі! Нехай Боженька береже тебе завжди! Велике щастя знати, що ти є!" – так свою Танюшеньку Хижняк вітав із днем народження в Instagram

Відзначимо, що дівчина Хижняка – різнобічно розвинена особистість. У 2019-му Тетяна закінчила Вищу школу економіки в польському Бидгощі, де вивчала туризм і готельний бізнес.

А вже в 2020-му кохана Хижняка вступила до Полтавського педагогічного університету імені Короленка – на філологію і журналістику.

При цьому Тетяна, як і її коханий, небайдужа до спорту. Дівчина Олександра Хижняка, судячи з її сторінки в Facebook, захоплюється великим тенісом і серфінгом.