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Олимпиада 2020 в Токио

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Кто не верил? Украина переплюнула Рио-2016 по медалям

Олег Люлька Олег Люлька
5 августа, 12:41
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На предыдущих Играх в Бразилии у нашей сборной набралось 11 медалей, в Токио-2020 – уже 13, только пока неясно, какой окажется награда Хижняка – золотой или серебряной
Чебан с "золотом" Рио и Беленюк с "золотом" Токио
Чебан с "золотом" Рио и Беленюк с "золотом" Токио / Фото: Reuters, AFP

На Олимпиаде-2016 в Рио украинские спортсмены добыли 11 медалей – 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

В Токио-2020 после "бронзы" Людмилы Лузан в каноэ у нас стало 12 наград. Но фактически их уже 13.

Людмила Лузан с "бронзой" Игр в Токио
Людмила Лузан с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Getty Images

Официальный зачет Олимпиады в Токио не учитывает медаль нашего боксера Александра Хижняка, которая уже никуда от него не денется. Вопрос только, будет она золотой или серебряной.

Напомним, сегодня Хижняк на нервах одолел филиппинца Эумира Марсьяля и 7 августа в финале сразится с бразильцем Соузой.

Александр Хижняк – в финале Игр
Александр Хижняк – в финале Игр / Фото: Reuters

В тренде

Таким образом Украина по числу наград уже превзошла показатель Рио-2016.

Осталось теперь переплюнуть Рио-2016 не только по количеству медалей, но и по качеству.

Юрий Чебан с "золотом" Рио-2016
Юрий Чебан с "золотом" Рио-2016 / Фото: AFP

МЕДАЛИ ТОКИО БЕЗ УЧЕТА ХИЖНЯКА

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
33
24
16
73
2
flag США СШАUS
27
34
25
86
3
flag Япония ЯпонияJP
21
8
14
43
4
flag Австралия АвстралияAU
17
4
18
39
5
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
16
50
6
flag ОКР ОКРROC
15
21
19
55
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Италия ИталияIT
7
10
17
34
9
flag Нидерланды НидерландыNL
7
8
9
24
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
7
6
6
19
Все медали
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До закрытия Олимпиады
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