Кто не верил? Украина переплюнула Рио-2016 по медалям

На Олимпиаде-2016 в Рио украинские спортсмены добыли 11 медалей – 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.
В Токио-2020 после "бронзы" Людмилы Лузан в каноэ у нас стало 12 наград. Но фактически их уже 13.
Официальный зачет Олимпиады в Токио не учитывает медаль нашего боксера Александра Хижняка, которая уже никуда от него не денется. Вопрос только, будет она золотой или серебряной.
Напомним, сегодня Хижняк на нервах одолел филиппинца Эумира Марсьяля и 7 августа в финале сразится с бразильцем Соузой.
Таким образом Украина по числу наград уже превзошла показатель Рио-2016.
Осталось теперь переплюнуть Рио-2016 не только по количеству медалей, но и по качеству.
МЕДАЛИ ТОКИО БЕЗ УЧЕТА ХИЖНЯКА
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