Будет еще одна медаль! Анжелика Терлюга вышла в полуфинал Олимпиады

Украинская каратистка Анжелика Терлюга гарантировала себе как минимум бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Украинка вышла в полуфинал на своих дебютных Играх!

Анжелика Терлюга вышла в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters

Полуфиналисты олимпийского турнира определялись по итогам группового раунда, где каратисткам нужно было провести по четыре поединка.

В первой схватке Терлюга одолела египтянку Радву Сайед – 1:0.

Затем украинка выдала тяжелый поединок против Молдир Жангбырбай из Казахстана - 4:4.

В третьем поединке украинка взяла время на отдых и разошлась миром с Беттиной Планк – 0:0.

А затем Анжелика бросила все силы на четвертую схватку и одержала яркую победу над японкой Михо Мияхарой – 4:0.

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Терлюга вышла в полуфинал с первого места в группе и уже гарантировала Украине как минимум бронзу. Полуфинальные поединки пройдут сегодня, начало – после 14:22 по Киеву.

За выход в финал украинка поспорит с Вэнь Цзы-Юнь из Тайваня. Финал запланирован на 14:50.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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