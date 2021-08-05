В велотреке – только дерево: от медалей украинок отделили доли секунды

Украинки Елена Старикова и Любовь Басова не смогли завоевать медали в велотреке на Олимпийских играх в Токио. Украинки выступали в дисциплине кейрин

Украинки остались без медалей в велотреке / Фото: Reuters

В финале соревнований Елена Старикова шла в группе лидеров, но незадолго до финиша соперницы ее вытеснили из первой тройки и вернуть свои позиции она уже не успела.

Таким образом, Елене досталась так называемая деревянная медаль за четвертое место.

Басова стала шестой, но отставание от победительницы составило всего +0.580 секунды!

Золотую медаль завоевала Шанне Браспеннинкс из Нидерландов. Серебро досталось Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии, а бронзу выиграла Лориан Генест из Канады.

Шанне Браспеннинкс (Нидерланжы)

Шанне Браспеннинкс (Нидерланжы) Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) +0.061

Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) +0.061 Лориан Генест (Канада) +0.148

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