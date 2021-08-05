В велотреке – только дерево: от медалей украинок отделили доли секунды

В финале соревнований Елена Старикова шла в группе лидеров, но незадолго до финиша соперницы ее вытеснили из первой тройки и вернуть свои позиции она уже не успела.
Таким образом, Елене досталась так называемая деревянная медаль за четвертое место.
Басова стала шестой, но отставание от победительницы составило всего +0.580 секунды!
Золотую медаль завоевала Шанне Браспеннинкс из Нидерландов. Серебро досталось Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии, а бронзу выиграла Лориан Генест из Канады.
- Шанне Браспеннинкс (Нидерланжы)
- Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия) +0.061
- Лориан Генест (Канада) +0.148
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