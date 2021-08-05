У велотреку – тільки дерево: від медалей українок відокремили частки секунди

У фіналі змагань Олена Старікова йшла в групі лідерів, але незадовго до фінішу суперниці її витіснили з першої трійки і повернути свої позиції вона вже не встигла.
Отже, Олені дісталася так звана дерев'яна медаль за четверте місце.
Басова стала шостою, але відставання від переможниці склало всього +0.580 секунди!
Золоту медаль завоювала Шанне Браспеннінкс з Нідерландів. Срібло дісталося Еллесс Ендрюс з Нової Зеландії, а бронзу виграла Лоріан Генест з Канади.
- Шанне Браспеннінкс (Нідерланжи)
- Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія) +0.061
- Лориан Генест (Канада) +0.148
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.