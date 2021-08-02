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Зинченко стал отцом и показал жену с новорожденной дочерью

Елена Павлова Елена Павлова
2 августа, 11:01
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Капитан сборной Украины по футболу, защитник Манчестер Сити Александр Зинченко впервые стал отцом и поблагодарил свою жену, спортивную журналистку Владу Седан
Александр Зинченко и Влада Седан стали родителями
Александр Зинченко и Влада Седан стали родителями / Фото: Reuters

Про счастливое событие в своей семье Зинченко сообщил на страничке в Instagram и выложил фото Влады с новорожденной дочкой из больницы. Ранее Зинченко на табло Олимпийского показали пол будущего ребенка.

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"Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь", – написал Зинченко в Instagram

"Мы очень хотим детей. Дети – это святое и, на мой взгляд, главное – то, что должно быть в приоритете у женщины, ее призвание. Амбиции Зинченко? Он хочет минимум троих детей", – рассказывала ранее в эфире Вацко Live Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

Напомним, о романе между Александром и Владой стало известно после матча сборной Украины с Сербией в 2019 году. Во время послематчевого флеш-интервью Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире.

Это будет девочка!
Это будет девочка! / Фото: Instagram

Влада Седан и Александр Зинченко со своими собаками
Влада Седан и Александр Зинченко со своими собаками / Фото: Instagram

Позже, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020, Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж.

Пара расписалась в марте 2020-го, а в августе в Киеве Зинченко и Седан сыграли шикарную свадьбу.

Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

Влада Седан и Александр Зинченко
Влада Седан и Александр Зинченко / Фото: facebook.com/sapronov.yuri

Влада Седан и Александр Зинченко
Влада Седан и Александр Зинченко / Фото: facebook.com/sapronov.yuri

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