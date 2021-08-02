Зинченко стал отцом и показал жену с новорожденной дочерью

Про счастливое событие в своей семье Зинченко сообщил на страничке в Instagram и выложил фото Влады с новорожденной дочкой из больницы. Ранее Зинченко на табло Олимпийского показали пол будущего ребенка.
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"Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь", – написал Зинченко в Instagram
"Мы очень хотим детей. Дети – это святое и, на мой взгляд, главное – то, что должно быть в приоритете у женщины, ее призвание. Амбиции Зинченко? Он хочет минимум троих детей", – рассказывала ранее в эфире Вацко Live Влада Седан
Напомним, о романе между Александром и Владой стало известно после матча сборной Украины с Сербией в 2019 году. Во время послематчевого флеш-интервью Зинченко поцеловал журналистку в прямом эфире.
Позже, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020, Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж.
Пара расписалась в марте 2020-го, а в августе в Киеве Зинченко и Седан сыграли шикарную свадьбу.