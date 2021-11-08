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Зінченко та Влада Седан охрестили дочку Єву: кого обрали хрещеними батьками

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 листопада, 16:04
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Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко охрестив свою доньку Єву і поріднився з партнерами зі збірної України
Микола Матвієнко і Христина Яремчук хрестила дочку Зінченка
Микола Матвієнко і Христина Яремчук хрестила дочку Зінченка / Фото: Instagram

Хрещеним батьком став захисник Шахтаря Микола Матвієнко, а звання хрещеної матері дісталося Христині Яремчук, дружині форварда Бенфіки Романа Яремчука.

"Сьогодні я стала хрещеною мамою маленького янголятка. Дякую за довіру", – написала Христина в Instagram.

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"У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Спасибі батькам, що довірили свою донечку", – майже повторив її пост Матвієнко у себе на сторінці.

Єва народилася 2 серпня. Пізніше Зінченко розкішно зустрів дружину з дочкою з пологового будинку.

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А потім дружина Зінченка здивувала фігурою після пологів. Влада Седан показала, як змінилася її фігура через десять днів після пологів

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